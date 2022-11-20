وزير الصحة يبحث مع السفير العراقى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 07:36 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير دولة العراق لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك اليوم الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير عمق وترابط العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أهمية توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الدولتين في مجال الصناعات الدوائية، حيث أكد الوزير أهمية التنسيق بين الهيئات المعنية بملف الدواء، ونقل الخبرات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات في مجال صناعة الدواء خلال السنوات الماضية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية من الفرق الطبية في مختلف التخصصات، ومن بينها تقديم التدريبات للكوادر العراقية على تكنولوجيا تصنيع الدواء، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على استمرار استقبال مصر للكوادر البشرية من الأطباء العراقيين وتدريبهم داخل المستشفيات المصرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أبدى استعداد تام للتعاون في نقل التجربة المصرية في تنفيذ المسوحات التي شملتها المبادرات الرئاسية، وذلك لتحسين الصحة العامة للمواطنين بدولة العراق الشقيقة، وذلك من خلال تقديم التدريبات وتأهيل الكوادر البشرية على تنفيذ تلك المسوحات، نظرًا لتشابه طبيعة الشعوب في الدولتين.

ولفت إلى تأكيد الوزير على أهمية تحديد الاحتياجات بين الدولتين ووضع خريطة عمل مستقبلية، للعمل من خلالها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في دعم القطاع الصحي والصحة العامة لمواطني البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، والدكتور حسام حسني، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.