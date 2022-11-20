وزير التنمية المحلية: حركة محليات جديدة نهاية يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التنمية المحلية،فى تصريح له اليوم الأحد، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد العناصر الهامة فى تنفيذ "رؤية مصر 2030 "، والتى تعمل على الإسراع بدعم التنمية بكافة قطاعاتها فى كل ربوع مصر.

وأوضح أن المرحلة الأولى للتدريب، والتى بدأت اليوم تستمر لمدة أسبوعين حتى الأول من ديسمبر القادم، لافتا إلى أن هذه الدورة، ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، ويتضمن البرنامج التدريبى محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالى 90 ساعة تدريب.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة ثلاثة أسابيع، فى الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر المقبل، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب فى الفترة من 25 وحتى نهاية ديسمبر، وهى التدريب الميدانى بأحياء محافظتى القاهرة والجيزة، تتبعها المرحلة الرابعة والأخيرة وهى دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب فى الفترة من أول وحتى منتصف يناير 2023، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التى يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل فى مختلف الظروف، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وأكد أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بلغ "2100" متقدم، وتم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق، موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات، وتم إجراء الاختبارات فى السمات الشخصية والقيادية واللغة، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدى للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التى تقدموا بها، وتمت مناقشة المتقدمين فى أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات، وأهمها استراتيجية التنمية المحلية، والتطوير المؤسسى، والإدارة المحلية وحماية الأمن القومى، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية، ومبادرة "حياة كريمة" وبرنامج تنمية الصعيد، وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

وأوضح أن البرنامج التدريبى يتناول أيضا التحديات التى تواجه منظومة النظافة الجديدة وإجراءات تنفيذها، والتخطيط المحلى، وإجراءات تقنين وحماية الأراضى والمخالفات، ومنظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء، قانون المحال العامة، وملامح عن قانون الإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة ودور برنامج "مشروعك" فى دعم التنمية الإقتصادية فى المحافظات، ودور التفتيش والرقابة فى المحليات، ودور مكاتب خدمة المواطنين، ومبادرة "صوتك مسموع" فى المحافظات، ودور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

وطالب وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مع المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات، بمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتوفير الطاقة ومواجهة سرقات التيار الكهربائى ومواجهة فوضى الاعلانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام، وصيانة أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار بالشوارع واجراء الصيانة لها بصفة دورية، حفاظا على أرواح المواطنين، مع الاهتمام بمتابعة مشروعات رصف الطرق ومتابعة الشركات المنفذة والتزامها بالمواصفات الفنية، مع المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية والصحية فى المركز أو المدينة أو الحى والتأكيد أن مديرى الإدارة التعليمية والصحية يقومون بالدور المطلوب منهم، والتشديد فى اتخاذ إجراءات ضبط الأسعار، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم إنشاء "337" مركزا للترخيص على مستوى المحافظات.

وشدد الوزير على اتخاذ إجراءات ترخيص "التكاتك" بالتنسيق مع إدارات المرور ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وتحديد مسارات محددة لسيرها،والعمل على تنمية إيرادات الدولة، ومتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المركزية وكافة الجهات المعنية، موجها بضرورة تأهيل كوادر من الصفوف الثانية والثالثة من القيادات الشابة، والاهتمام بتدريبهم ورفع مهاراتهم.

كما وجه الوزير بضرورة متابعة المشروعات القومية المنفذة فى المراكز والمدن خاصة محافظات الصعيد منها إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع ضرورة الحفاظ على المشروعات التى نفذها البرنامج وتكلّفت ما يزيد على 16.5 مليار جنيه، وأيضا تذليل العقبات أثناء تنفيذ المشروعات والتنسيق مع المحافظين لتذليل أية مشكلات أوعقبات.

وأضاف أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحافظات، والتواجد الميدانى لهم على أرض الواقع، والتواصل مع المواطنين، وسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات، والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائى وغيرها من العناصر، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع المحافظين.