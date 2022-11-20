وزيرة التخطيط: الدولة تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموى شامل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 فى تحقيقها، فيما يخص حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للطفل، والذى يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول لكل طفل".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تحرص على تبنى توجها احتوائياً لسياساتها السكانية، يستند إلى إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق فى التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأضافت "السعيد" أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية، هو إدارتها من منظور تنموى شامل، وأنه قد تمت صياغة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وفقاً لهذا المنظور الاحتوائى، الذى يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز، بما فيهم الأطفال، فى كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى.