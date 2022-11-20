”القومى للامتحانات” يعلن مواصفات اختبار الإنجليزى للثانوى العام الفصل الدراسى الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام، كما أكد المركز أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية كالتالى:

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسى"

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة االمتحانية عدم احتواءها على اية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبه لسؤال قطعة الفهم القرائي البد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف

المستهدف.