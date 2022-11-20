وزير الصحة يعقد مؤتمرا صحفيا لإحاطة الرأى العام بتفاصيل الفيروس المخلوى غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا غدا، بمعهد ناصر، لإحاطة الرأي العام، بكافة التفاصيل الخاصة بالفيروس المخلوي.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن 2.1 مليون زيارة للعيادات الخارجية فى الولايات المتحدة بسبب الفيروس المخلوى، مضيفا أن الفيروس المخلوى التنفسى ليس بجديد.

وأضاف أن الرشح وارتفاع درجات الحرارة من أبرز أعراض الفيروس المخلوى التنفسى، وتستمر من أسبوع إلى أسبوعين ويتعافى المريض.

وتابع أنه يجب الذهاب للمستشفى حال استمرار درجة الحرارة فى الارتفاع لأكثر من 3 أيام، مضيفا أنه لا يجب الحصول على مضادات حيوية عند الإصابة بالفيروس المخلوى، مؤكدا أنه يجب زيادة المناعة من خلال التغذية الصحية لمواجهة الفيروس المخلوى.

وأوضح، أن الفيروس المخلوى ينتشر فى الأماكن المغلقة، مؤكدا أنه يجب التهوية الجيدة وتطهير الأيدى والأسطح وارتداء الكمامة أمور ضرورية لمواجهة الفيروس، مضيفا أن مصر وفرت 150 مليون جرعة لقاح كورونا، مشيرا إلى أن أوميكرون لا يزال المتحور الأكثر انتشارا لكورونا ولكن أعراضه ضعيفة.