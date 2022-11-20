غدا.. «اللجنة العليا للتخصصات الطبية» تعلن فتح باب التقديم للأطباء النواب المصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - اعلن الدكتور حسام حسنى، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية الزمالة المصرية، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة خاصة للأطباء النواب المصريين (حركة نوفمبر 2022)، وذلك وفقا لشروط التخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم بهذه الدفعة.

وأوضح حسنى، أن التقديم سوف يبدأ غدا الأثنين، ويستمر لمدة 15 يوم لينتهى فى يوم 4/12/2022.

وتابع: أنه يوجد 74 تخصص فى الزمالة المصرية، ويتم توجيههم للتخصصات التى تحتاجها المنظومة الصحية فى مصر، فهناك بعض الزمالات مثل «الطوارئ، التخدير، الرعاية المركزة، طب الأسرة، نقل الدم»، التى يوجد بهم نقص شديد فى المستشفيات، وهنا نقوم بزيادة الأعداد فى تلك التخصصات حسب قدراتنا التدريبية ومن خلال المجموع والتنسيق الذى يتم على أساسه توزيع اطباء الزمالة على التخصصات المختلفة.

للتقديم اضغط هنا http://egyfellow.com/

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية، قد وقع برتوكول تعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك بهدف تفعيل التعاون بين الجهتين، للعمل على رفع كفاءة وصقل خبرات الأطباء بمختلف التخصصات الطبية، بما يساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُمثل توأمة بين الشهادات الطبية المهنية في البلدان العربية.

وأضاف أن أهداف البروتوكول، تتضمن التوسع في اعتماد التخصصات الطبية، وتمكين المتدرب من الحصول على شهادة التدريب الطبي المهني المعتمدة من برنامج الزمالة المصرية، و«البورد العربي» المعتمد من المجلس الصحي للاختصاصات الصحية، مضيفا أن البروتوكول ينص على اعتماد كافة المستشفيات المشاركة في برنامج الزمالة المصرية، من البورد العربي.