محافظ الإسكندرية يؤكد الاستمرار فى إقامة المعارض ضمن مبادرة «باب رزق»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الحرص على الاستمرار فى إقامة المعارض ضمن مبادرة "باب رزق" تشجيعا للحرف اليدوية وحتى يستفيد أكبر عدد ممكن من العارضين والأسر البسيطة المنتجة.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية اليوم المعرض المقام فى إطار مبادرة "باب رزق" فى يومه الرابع على شاطئ السرايا العام، للتأكد من توافر كافة احتياجات العارضين المشاركين فى المعرض، وذلك حرصا من محافظة الإسكندرية على دعم الحرف اليدوية والأسر البسيطة التى تسعى لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتجات الحرفية واليدوية. وأكد الشريف أنه يتابع بشكل يومى مدى إقبال الأهالى على المعرض، لافتًا إلى أن المنتجات المعروضة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية فى متناول المواطنين، داعيا أهالى الإسكندرية للمشاركة والاستمتاع بالمعروضات المتنوعة، ومشيرا إلى أن أنه تم مد فترة المعرض حتى يوم 21 نوفمبر الجارى تلبية لرغبة العارضين حتى يتمكنوا من عرض منتجاتهم والتسويق لها بشكل جيد، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام صغار الحرفين لعرض منتجاتهم والتسويق لها.

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