عاجل- أردوغان يصافح الرئيس السيسى على هامش حفل افتتاح كأس العالم

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التوجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل افتتاح كأس العالم بقطر، وقام بمصافحته فى حضور الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.





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