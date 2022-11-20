محافظ الدقهلية يؤكد ضرورة تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات تحصين المواشى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ضرورة تضافر لجهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية، لتقديم كل أوجه الدعم، لإنجاح حملات تحصين المواشى بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات، ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.





من جانبه، أوضح الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، أنه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وأن ما يتم تحصينه من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، والماعز. وأضاف أن الحملة بدأت أعمالها بالفعل منذ أمس، وهى مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة، موضحا أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين. وأكد المحافظ أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مضيفا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى لتلبية احتياجات المواطنين، موضحا ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

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