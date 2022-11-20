مهاب مميش: مصر ستكون مصدرًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - أكد مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليماته بالبدء فى تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.





وأضاف "مميش" -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أن مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر فى المنطقة.. موضحًا أن الهيدروجين الأخضر يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئى ومن ثم سيتم الاعتماد عليه.

كما أشاد بمنتدى حوارات الإسكندرية الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية -وانطلقت فعالياته اليوم بعنوان "الأمن المائى المصرى: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة" والذى أداره المفكر السياسى الدكتور على الدين هلال، بحضور مدير المكتبة أحمد زايد والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية مى مجيب ونخبة من المتخصصين- مؤكدًا أهمية الحوار من أجل الخروج بقرارات جيدة والخروج بتوصيات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مصر أقوى دولة فى المنطقة وتمتلك العديد من المقومات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعيد كفاءة الموانئ البحرية والتى تعد نقطة اتصالنا بالعالم الخارجى، مؤكدًا أن مصر تمتلك موانئ كبرى وخدمات بحرية ضخمة.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا فى الفكر البحرى وأن مصر تمتلك العديد من المقومات البشرية والطبيعية فهى تعد دولة مائية من الدرجة الأولى فنحن نطل على البحر المتوسط والأحمر والنيل ويجب توظيف تلك المقومات مع وجود قوانين فعالة تحدد كيفية استغلالها.