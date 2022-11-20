هشام آمنة: 4مراحل لتدريب المرشحين يعقبها اصدار حركة محليات نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تستعد خلال الفترة القادمة لإصدار حركة محليات جديدة ، تتضمن تعيين قيادات جديدة من المتقدمين لشغل وظائف رؤساء مراكز و مدن و سكرتيرى عموم و سكرتيرى عموم مساعدين وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية ، موضحا أنه سيتم تدريب المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية و المقابلة الشخصية وفقا لهذا الإعلان على 4 مراحل ، و من المتوقع اصدار قرارات تعيينهم و حركة المحليات الجديدة بنهاية يناير 2023 .

و أوضح اللواء آمنة أن المرحلة الأولى للتدريب ، والتى بدأت اليوم تستمر لمدة أسبوعين حتى الأول من ديسمبر القادم ، لافتا إلى أن هذه الدورة ، ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات ، و يتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالي 90 ساعة تدريب ، و قال أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الإهتمام بالعنصر البشرى بإعتباره أحد العناصر الهامة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 ، و التى تعمل على الاسراع بدعم التنمية بكافة قطاعاتها فى كل ربوع مصر .

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة 3 أسابيع فى الفترة من 4 الى 22 ديسمبر ، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب فى الفترة من 25 و حتى نهاية ديسمبر 2022 ، وهى التدريب الميدانى بأحياء محافظتى القاهرة و الجيزة ، تتبعها المرحلة الرابعة و الأخيرة و هى دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب فى الفترة من أول و حتى منتصف يناير 2023 ، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التى يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف ، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بلغ 2100 متقدماً ، و تم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها ، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق ، موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات ، وتم اجراء الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة ، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، و قامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التي تقدموا بها ، وتمت مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات ، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

و أوضح الوزير أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات ، وأهمها :استراتيجية التنمية المحلية ، والتطوير المؤسسى ، والادارة المحلية وحماية الأمن القومى ، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية، ومبادرة حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد ، وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

كما يتناول البرنامج التدريبي أيضا التحديات التى تواجه منظومة النظافة الجديدة وإجراءات تنفيذها ، والتخطيط المحلى ، وإجراءات تقنين وحماية الأراضي والمخالفات ، ومنظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء ، و قانون المحال العامة ، وملامح عن قانون الإدارة المحلية ، و المشروعات الصغيرة و دور برنامج مشروعك فى دعم التنمية الإقتصادية فى المحافظات ، و دور التفتيش و الرقابة فى المحليات ، و دور مكاتب خدمة المواطنين و مبادرة صوتك مسموع فى المحافظات ، و دور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

و طالب اللواء هشام آمنة خلال لقائه مع المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات ، بمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتوفير الطاقة و مواجهة سرقات التيار الكهربائي و مواجهة فوضى الاعلانات و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ، و صيانة أعمدة الانارة و بالوعات صرف الأمطار بالشوارع و اجراء الصيانة لها بصفة دورية ، حفاظا على أرواح المواطنين ، مع الاهتمام بمتابعة مشروعات رصف الطرق و متابعة الشركات المنفذة و التزامها بالمواصفات الفنية ، مع المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية و الصحية فى المركز أو المدينة او الحى والتأكيد أن مديرى الإدارة التعليمية و الصحية يقومون بالدور المطلوب منهم ، و التشديد فى اتخاذ إجراءات ضبط الأسعار ، و متابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة لافتا الى انه تم إنشاء ٣٣٧ مركز للترخيص على مستوى المحافظات .

كما شدد الوزير على اتخاذ إجراءات ترخيص التكاتك بالتنسيق مع ادارات المرور و منع سيرها بالشوارع الرئيسية و تحديد مسارات محددة لسيرها ، و العمل على تنمية إيرادات الدولة ، ومتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المركزية وكافة الجهات المعنية ، موجه بضرورة تأهيل كوادر من الصفوف الثانية و الثالثة من القيادات الشابة ، و الاهتمام بتدريبهم و رفع مهاراتهم .

ووجه اللواء آمنة عل ضرورة متابعة المشروعات القومية المنفذة فى المراكز و المدن خاصة محافظات الصعيد منها إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، مع ضرورة الحفاظ على المشروعات التى نفذها البرنامج و تكلفت ما يزيد على 16,5 مليار جنيه ، وايضا تذليل العقبات أثناء تنفيذ المشروعات والتنسيق مع السادة المحافظين لتذليل أى مشكلات أو عقبات .

و أضاف اللواء هشام آمنة أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات ، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحافظات ، و التواجد الميدانى لهم على أرض الواقع ، و التواصل مع المواطنين ، و سرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات ، و الحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائي وغيرها من العناصر مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع السادة المحافظين .