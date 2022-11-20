مفتي الجمهورية يَنْعَى الدكتورة فوزية العشماوي أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة جنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الأستاذة الدكتورة فوزية العشماوي، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة جنيف، العضو السابق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، التي وافتها المنية اليوم الأحد بجنيف.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الأحد: إنَّ الأستاذة الدكتورة فوزية العشماوي، كان لها كبير الأثر في نشر صحيح الدين، فضلًا عن جهودها العلمية الكبيرة ومؤلفاتها الدينية التي نهل منها طلابها.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة ومحبيها وطلابها، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُنزلها منازل الأبرار، وأن يشفِّع فيها علمها، وأن يُلهم أسرتها وأهلها وذويها الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".