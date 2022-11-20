وزير التنمية المحلية يتفقد مركز تدريب التنمية المحلية فى سقارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وابراهيم الشهابي نائب المحافظ و عدد من قيادات الوزارة والمركز .

وأجرى وزير التنمية المحلية جولة تفقدية لمركز سقارة لمتابعة مشروع التطوير الذي تم تنفيذه بالمركز خلال الفترة الماضية لمعامل الحاسب وقاعات وورشة العمل وقاعات التدريب والمبني السكني الذي تم تجديده ومباني الخدمات والمطعم وأماكن الإقامة والإعاشة للمتدربين المترددين علي المركز من الوزارة والمحافظات علي مدار العام .

وأشاد اللواء هشام آمنة بإمكانيات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، مؤكداً علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية وصقل مهارات العاملين بالادارة المحلية بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب أداء العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه خلال الفترة القادمة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الوزارة المستمر لتمكين العاملين بالمحليات من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولي خلال الفترة القادمة اهتماماً كبير بالدورات التدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات وهناك تعاون بين الوزارة والاكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الآخري بالدولة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات .