الجارديان: توفير تريليونات الدولارات لدعم خفض الانبعاثات أهم إنجازات COP27

جدة - نرمين السيد - رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد أن أحد أهم إنجازات قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" فى شرم الشيخ، بعد اتفاق الصندوق الجديد للخسائر والأضرار، هو التوصل إلى طريقة لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة لخفض انبعاثات الكربون وتأقلم المجتمعات مع الآثار الشديدة المتزايدة لتغير المناخ.





وقال محرر الشئون البيئية فى "الجارديان" داميان كارينجتون، إن قرار قمة شرم الشيخ ينص على أن "دول العالم تدعو المساهمين فى بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية إلى إعادة هيكلة الممارسات والأولويات، ومواءمة التمويل وتوسيع نطاقه، كما تشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تحديد رؤية جديدة مناسبة بهدف معالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية".

وأوضح كارينجتون أن هذا البند بالغ الأهمية؛ لأن تلك الإصلاحات والهيكلة يمكن أن توفر مستويات أعلى بكثير من التمويل، مضيفا أن دعوة قمة شرم الشيخ ترفع من حدة الضغوط التى تمارسها البلدان النامية وكذلك الدول الغنية، مشيرا إلى أن كل الدول تطالب باتخاذ إجراءات سريعة بحلول ربيع عام 2023.

ولفت كارينجتون إلى أنه من ضمن الإصلاحات واسعة النطاق التى تضمنتها قمة المناخ، الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص لخفض الفائدة بشكل كبير على قروض مصادر الطاقة المتجددة، وهو عائق رئيسى فى الدول النامية، بجانب إصلاح آخر يتمثل فى نشر "حقوق السحب الخاصة" على نطاق واسع، وهو نوع من صناديق التمويل التى ينشئها صندوق النقد الدولى، والأهم من ذلك أن مؤتمر "COP27" دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى مراعاة أعباء الديون المرتفعة التى تتحملها بالفعل العديد من الدول الفقيرة.