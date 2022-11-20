وقال محرر الشئون البيئية فى "الجارديان" داميان كارينجتون، إن قرار قمة شرم الشيخ ينص على أن "دول العالم تدعو المساهمين فى بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية إلى إعادة هيكلة الممارسات والأولويات، ومواءمة التمويل وتوسيع نطاقه، كما تشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تحديد رؤية جديدة مناسبة بهدف معالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية".
وأوضح كارينجتون أن هذا البند بالغ الأهمية؛ لأن تلك الإصلاحات والهيكلة يمكن أن توفر مستويات أعلى بكثير من التمويل، مضيفا أن دعوة قمة شرم الشيخ ترفع من حدة الضغوط التى تمارسها البلدان النامية وكذلك الدول الغنية، مشيرا إلى أن كل الدول تطالب باتخاذ إجراءات سريعة بحلول ربيع عام 2023.
ولفت كارينجتون إلى أنه من ضمن الإصلاحات واسعة النطاق التى تضمنتها قمة المناخ، الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص لخفض الفائدة بشكل كبير على قروض مصادر الطاقة المتجددة، وهو عائق رئيسى فى الدول النامية، بجانب إصلاح آخر يتمثل فى نشر "حقوق السحب الخاصة" على نطاق واسع، وهو نوع من صناديق التمويل التى ينشئها صندوق النقد الدولى، والأهم من ذلك أن مؤتمر "COP27" دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى مراعاة أعباء الديون المرتفعة التى تتحملها بالفعل العديد من الدول الفقيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجارديان: توفير تريليونات الدولارات لدعم خفض الانبعاثات أهم إنجازات COP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.