رئيس الطائفة الإنجيلية لشيوخ مجمع القاهرة: نحترم جميع العقائد

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بشيوخ مجمع القاهرة لسنودس النيل الإنجيلى، بالكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، فى حوار مفتوح مع عدد من شيوخ الكنائس الإنجيلية، وكرم عددا منهم.





وفى بداية كلمته، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع المصريين بنجاح قمة المناخ COP27، قائلا: "فخورون بنجاح بلادنا بتنظيم قمة المناخ COP27، ونصلى دائما من أجل ازدهار بلادنا وجميع المصريين".

كما عبر رئيس الطائفة عن سعادته الكبيرة بمشاركة شيوخ الكنائس الإنجيلية الحوار، مشيدا بدور شيوخ الكنيسة الإنجيلية، فى خدمة ونمو الكنيسة المحلية.

وقال زكى: "أعتز كثيرا بوجودى معكم اليوم، ويسعدنى أن أشارك شيوخ كنيستى الحوار، كما يسعدنى أنا أشارك فى تكريم خدام حقيقيين، لهم دور مخلص فى خدمة كلمة الله ونمو الكنيسة المحلية".

وأضاف: "نحترم جميع العقائد، وأى تصريحات خارج السياق تهدم ولا تبنى ولا يجوز لأحد أن يفرض عقيدته على الآخر، والزواج المسيحى فى الفكر الإنجيلى المصلح؛ هو ارتباط وعقد مقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة مدى الحياة، وهو قصد إلهى وضعه الله وصادقت عليه القوانين المدنية أيضا، ويراعى المفهوم الإنجيلى أن الزواج ليس أمرا خاصا بالمسيحيين وحدهم، إلا أن الزواج فى الكنيسة الإنجيلية يتم من خلال خدمة روحية بقيادة قس مرتسم وذلك بحسب نظام الكنيسة".

وشارك فى اللقاء القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة المشيخى لسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس هانى ظريف، راعى الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، والدكتور القس كمال يوسف، راعى لجنة شؤون الشيوخ، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع القاهرة، والشيخ فيكتور فهمى، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالقللى، والشيخ أيمن بباوى، شيخ الكنيسة الإنجيلية بكفر العلو، وعدد كبير من قسوس وشيوخ مجمع القاهرة الإنجيلى.