صندوق تمويل التدريب والتأهيل.. راعى الصنايعية الموهوبين «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - أصدر المركز الإعلامى لوزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، تقريرًا أكد فيه على أهمية الدور الذى يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة فى إعداد الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ومتابعة التغييرات التى يشهدها السوق، وتحديد إحتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مدرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى عدد من النقاط عن الصندوق، أهمها: "تاريخ التأسيس، حجم انفاقه، أهدافه، مهامه، خطة التدريب، والتمويل". يذكر أن وزارة القوى العاملة قامت خلال العام المالى المُنقضى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج عدد 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدربًا، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة فى القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتدريب 1430 متدرب، فضلًا عن إعداد فيديو توضيحى عن نشاط التدريب المهنى بالوحدات المتنقلة نشرته الوزارة على قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوضح ما قامت به من مجهودات، ورصد آراء المتدربين فى العملية التدريبية.

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