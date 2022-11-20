انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. كل المعلمات للطلاب وأهلهم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس من اكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع أولياء الأمور والطلاب في كل محافظات مصر، وأيضاً معرفة الموعد الخاص بامتحانات نصف العام لكل طلاب المدارس وبدء الاستعداد لأدائها.
ملامح حول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس
سوف تبدأ الامتحانات الخاصة بنصف العام يوم 14 يناير 2022.
تستمر امتحانات نصف العام ليوم 26 يناير 2023.
وامتحانات نصف العام الدراسي سوف تكو ن عاى جميع المناهج التي تم دراستها في أكتوبر نوفمبر وديسمبر.
والطالب في سنوات النقل سوف يكون توزيع الدرجات في كل مادة 80% من اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة “الانضباط” + و5% على السلوك.
امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي
- سوف يتم إعداد بنوك الأسئلة وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوي
- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.
- الامتحانات سوف تكون إلكترونية في كل المحافظات.