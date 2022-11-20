انت الان تتابع خبر مساعدات نقدية من بنك ناصر للأرامل والمطلقات.. بشرة خير بالشروط من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتقديم مساعدات نقدية من بنك ناصر للأرامل والمطلقات وهي تكون استثنائية، وتقدم ضمن حرص الدولة لدعمهم وتقديم العون الكبير لهم، وهم من أبرز الفئات التي تحتاج إلى الاهتمام والرعاية من خلال الدولة.
مساعدات من بنك ناصر للأرامل والمطلقات
ويعد بنك ناصر من أهم الأماكن التي تقدم الحماية الاجتماعية لكل التابعين له من الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية والمطلقات والأرامل والمهجورة، ويقدم مساعدات مالية لتساعدهم غي تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، ويقدم لهم المساعدات ولكن يكون بالعديد من الشروط تنفيذاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شروط الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر للأرامل والمطلقات
- تبدء السيدة بتقديم طلب للحصول على مساعده نقدية من داخل من فره بنك ناصر الاجتماعي التابع لها محل إقامتها.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية وغير متوقفة، ولابد أن يود الأصل منها للإطلاع عليه.
- صورة أصلية من البحث الاجتماعي وتكون معتمدة ومختومة.
- شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجود أطفال مع خطابات مدرسية تفيد بوجود انتظام في الدراسة.
- خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويكون مختوم وحديث لتقديمه إلى البنك.