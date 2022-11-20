انت الان تتابع خبر مساعدات نقدية من بنك ناصر للأرامل والمطلقات.. بشرة خير بالشروط من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتقديم مساعدات نقدية من بنك ناصر للأرامل والمطلقات وهي تكون استثنائية، وتقدم ضمن حرص الدولة لدعمهم وتقديم العون الكبير لهم، وهم من أبرز الفئات التي تحتاج إلى الاهتمام والرعاية من خلال الدولة.

مساعدات من بنك ناصر للأرامل والمطلقات