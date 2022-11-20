المنطقة المركزية العسكرية تنظم إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن ، نظمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة عرفاناً بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته .

حيث بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار ، وألقى اللواء أح / طارق حامد الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مؤكداً أن دماء الشهداء وتضحياتهم كانت بمثابة الصخرة التى تتحطم عليها مطامع المعتدين ، وأن التاريخ الوطنى سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات سطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور .

من جانبه أكد اللواء / أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

وفى نهاية الإحتفالية عبر أسر الشهداء عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبداً أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن دفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه .

حضر الإحتفالية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية .