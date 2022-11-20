الرعاية الصحية: مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس السيسي التشغيل الرسمي لمنظومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - مع مرور 3 سنوات على تدشين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد..

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرعى الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية .. والمقرر انعقاده 26 نوفمبر الجاري

الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق هذا العام .. تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء .. وبحضور وزير الصحة والسكان .. وعدد من الوزراء الصحة العرب والأفارقة

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: انطلاق الملتقى السنوي الثالث للهيئة هذا العام تحت شعار《 نبني حضارة طبية .. في الجمهورية الجديدة 》 من داخل ساحة معبد الكرنك في الأقصر

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يُثمِّن رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء للملتقى السنوي الثالث للهيئة .. ومتابعته الحثيثة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر .. وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: الملتقى السنوي الثالث للهيئة يحتفي بالتجربة المصرية الناجحة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في خطوة غير مسبوقة بتاريخ مصر الحديث على مدار 3 سنوات متتالية

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: جلسات تفاعلية بالملتقى السنوي الثالث للهيئة .. أهمها "التأمين الصحي الشامل: فرص غير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي" و"الرعاية الصحية القائمة على القيمة Value-Based Health care" و"مستقبل الرعاية الصحية في العالم .. فرص وتحديات"

ضمن احتفالات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمرور 3 سنوات على تدشين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، والتشغيل الرسمي لها في 26 نوفمبر 2019.

يرعى الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل إطلاق الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمقرر انطلاقه تحت شعار《 نبني حضارة طبية .. في الجمهورية الجديدة 》، وذلك من داخل ساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه ينطلق الملتقى السنوي الثالث للهيئة هذا العام تحت شعار《 نبني حضارة طبية .. في الجمهورية الجديدة 》، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء الصحة العرب والأفارقة، من داخل معبد الكرنك في الأقصر، يوم 26 نوفمبر الجاري.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رعاية السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمقرر انطلاقه يوم 26 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية في أقل من 10 سنوات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يسلط الضوء على كافة الإنجازات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل في مصر على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وأضاف السبكي، أن الملتقى السنوي الثالث الهيئة سوف يحتفي بالتجربة المصرية الناجحة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في خطوة غير مسبوقة بتاريخ مصر الحديث، لإبراز هذا الإنجاز الفريد، وإبراز ما حققته المنظومة من كفاءة عالية، وما حققته من عائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المنتفعين.

وتابع: أن الملتقى السنوي الثالث سيتم انطلاقه بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، والجهات الدولية، ورؤساء هيئات الصحة العربية، وكبار الخبراء والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية بالدول العربية والعالم، وكبار أساتذة الطب في مصر، وشركاء النجاح من المستشفيات الخاصة وشركات صناعات الأدوية، كما سيتم تكريم رموز عمل الرعاية الصحية بالملتقى، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل.

واستكمل السبكي، أن الملتقى سيشمل العديد من الجلسات التفاعلية، أهمها (التأمين الصحي الشامل: فرص غير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي)، (الرعاية الصحية الحكيمة أو الرعاية الصحية القائمة على القيمة "Value-Based Health care")، (مستقبل الرعاية الصحية في العالم .. فرص وتحديات)، وذلك فضلًا عن إقامة العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية على هامش فعاليات الملتقى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر، ويؤسس لمرحلة جديدة من بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال ومطابق للمعايير العالمية، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.