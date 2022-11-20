هيئة الدواء المصرية: ورشة عمل للتعريف بكيفية إستخدام المنصة الإلكترونية لخدمات الإفراج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية، ممثلة في مركز التطوير المهني المستمر بالتعاون مع الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية عن فتح باب التسجيل في #ورشة_عمل للتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية لخدمات الإفراج عن التشغيلات، ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر الجاري، بفندق ماريوت الزمالك، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، علمًا بأن أخر موعد للإشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ نوفمبر الجاري.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والوكلاء والموزعين للمستحضرات الحيوية، بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية لخدمات إدارة الإفراج عن التشغيلات للمستحضرات الحيوية وربطها بإدارة التفتيش على المستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى تقديم شرح نظري لجميع المسارات الموجودة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالإفراج عن تشغيلات المستحضرات الحيوية وتوضيح كيفية ربطها بمسار التفتيش مع تسليط الضوء على كيفية التطبيق العملي لهذه المسارات مع شرح خصائص ومواصفات البرنامج، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/AMkOWHI

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/2MkOPGY