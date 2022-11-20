سفيرة مصر في هراري تلتقي مع الرئيس الزيمبابوي مع وفد من مجموعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - التقت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدي جمهورية زيمبابوي، مع الرئيس الزيمبابوي "ايمرسون ماننجاجوا" خلال زيارة وفد من مجموعة شركات السويدي المصرية للعاصمة هراري.

هذا، وقد أشاد الرئيس الزيمبابوي بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية، ومن بينها مجموعة السويدي، داعياً إياها للتعاون والاستثمار في زيمبابوي في شتى المجالات وفقاً لأولويات خطة التنمية المحلية للعام 2030.

من جانبها، أكدت السفيرة سلوى الموافي على دعم مصر المستمر لجهود التنمية في زيمبابوي، معددة المشروعات الضخمة التي تقوم شركات القطاعين العام والخاص بتنفيذها داخل زيمبابوي وفي العديد من دول القارة الأفريقية. على صعيد متصل، أشار الأستاذ أحمد أمين رئيس وفد المجموعة إلى الفرص المتميزة المتاحة في زيمبابوي، معرباً عن امتنانه للرئيس الزيمبابوي على حفاوة الاستقبال التي لاقها الوفد خلال فترة زيارته.