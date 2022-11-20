بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.. قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى المصرية التدريب المشترك " درع السماء " بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب ،

فضلاً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات ، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوى بجمهورية مصر العربية .

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق / محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكافة العناصر المشاركة بالتدريب ، مشيراً إلى أهمية التدريب الذى يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنطمة الدفاع الجوى .

وإشتمل التدريب على التوجيه التكتيكى والطبوغرافى وعرض الفكرة التكتيكية للرماية ، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتى عكست مدى الإحترافية التى يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوى بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

يأتى التدريب إمتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة والتى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة .