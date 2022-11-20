بمشاركة عدد من الدول.. قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك درع السماء

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بدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لجميع العناصر المشاركة بالتدريب، مشيرا إلى أهمية التدريب الذى يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنطمة الدفاع الجوى.
واشتمل التدريب على التوجيه التكتيكى والطبوغرافى وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتى عكست مدى الاحترافية التى يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوى بما يؤهلهم لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.
يأتى التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة والتى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة.
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