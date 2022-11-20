وزير السياحة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، السفير خيرات لاما ، سفير جمهورية كازخستان بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.





وفى مستهل اللقاء رحب أحمد عيسى بالسفير الكازاخى، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وسبل التعاون المشترك فيما بينهما فى شتى المجالات، ولاسيما السياحة والآثار.

وأكد وزير السياحة والآثار ضرورة الترويج بشكل أوسع للمقاصد السياحية المصرية فى كازاخستان والتعاون مع القطاع الخاص بما يضمن الحصول على حصة تسويقية أكبر من السوق الكازاخى وتشجيع الشعب الكازاخى على زيارة مصر للاستمتاع بما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة.

ومن جانبه أكد السفير خيرات لاما أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز مسيرة التعاون المشترك فى مجال السياحة والآثار، مشيراً إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الفندقة والضيافة، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية المقدمة بجمهورية كازاخستان لتصبح على غرار المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية أيضا فى مجال العمل الأثرى لترميم مدينة ”أوترار“ مسقط رأس الفيلسوف والعالم الإسلامى "الفارابى".

كما تناول اللقاء دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان إلى المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى استعراض آخر ما آلت إليه الأعمال بمشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس بحى الظاهر، ومناقشة إمكانية افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، وإقامة معرضا مؤقتا للآثار الإسلامية يطوف جمهورية كازاخستان، بما يساهم فى تعريف الشعب الكازاخى بالحضارة الإسلامية المصرية عن قرب، بالإضافة إلى عقد اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار.