القوات المسلحة توقع عقد تعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»

جدة - نرمين السيد - وقعت الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، عقد اتفاق تعاون مشترك، لتعزيز التعاون فيما بينهما فى مجال تقديم خدمات الإنترنت الفضائى واسعة النطاق.





حضر مراسم التوقيع اللواء أ.ح أسامة عزت مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ويأتى ذلك استمرارا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يخدم رؤية الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

وألقى اللواء كمال وفاء محمد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، كلمة، أشار فيها إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال خدمات الإنترنت وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكامل السعات الفضائية بما يعظم الاستفادة من كافة المقومات التى تتيح تقديم خدمات الإنترنت لقطاعات الدولة المصرية.

من جهته، ألقى أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، كلمة، أشار خلالها إلى أن عقد التعاون يهدف إلى تطوير منظومة تأمين خدمات الإنترنت، فضلا عن التكامل بإتباع أحدث المعايير لضمان استمرار خدمة الإنترنت الفضائى داخل نطاق الدولة المصرية بأحدث المواصفات العالمية فى ذلك المجال.

من جهة أخرى، أشار اللواء عبدالحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات، إلى أن الاتفاق سيكون له أثر إيجابى فى تقديم خدمات الإنترنت المتميزة ذات الجودة العالية من الشركتين طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإتصالات الفضائية، مشيرا إلى إنشاء بنية تحتية بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات العالمية استعدادا لتقديم خدمات القمر الصناعى "طيبة سات" وتمكين جميع قطاعات الدولة والأفراد من الاستفادة من خدمة الإنترنت الفضائى.