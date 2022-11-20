سامح شكرى يصل القاهرة قادما من شرم الشيخ بعد انتهاء Cop27

جدة - نرمين السيد - عاد وزير الخارجية سامح شكرى، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حول تغير المناخ Cop27، منذ قليل، إلى القاهرة قادما من شرم الشيخ.





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