سفير مصر فى لندن يمنح «تكلا» وسام الاستحقاق

جدة - نرمين السيد - منح السفير المصرى فى لندن، شريف كامل، وسام الاستحقاق المصرى من الدرجة الاولى، إلى المصرى البريطانى، سمير تكلا، الأمين العام للمجموعة البرلمانية البريطانية المختصة بالشأن المصرى، وذلك فى احتفال دبلوماسى.





وسام الاستحقاق، منحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى سمير تكلا، تقديرا لجهوده فى توثيق العلاقات "المصرية - البريطانية"، والدفاع عن المصالح المصرية فى لندن.

حضر الاحتفال عددا من الشخصيات المصرية؛ وثلاثة أعضاء بارزين من البرلمان البريطانى، وهم: النائب المحافظ جوناثان لورد، رئيس المجموعة البرلمانية، واثنين من كبار أعضائها، هما اللورد مارك مارلسفورد، محافظ نائب رئيس المجموعة، واللورد أندرو ستون، فى وجود زوجة سمير تكلا، السيدة مارى، وأبنائه الأربعة مايكل وآدم ومارك وبول.

وفضلا عن السفير المصرى، شريف كامل، حضر الاحتفال القنصل العام السفير محمد أبوالخير، وملحق الدفاع اللواء أحمد المشرفى، وعدد من العاملين فى السفارة والقنصلية المصريتين.. فى العاصمة البريطانية.

وألقى السفير شريف كامل كلمة تحدث فيها عن التقدير الكبير لجهود سمير تكلا، التى كان لها صدى كبيرا فى مصر، وأشاد بنزاهته ووطنيته، وولائه لوطنه الأصلى، إلى جانب اعتزازه البالغ بوطنه الثانى بريطانيا، وعمله على توثيق العلاقات بينهما.

وفى كلمته، قال سمير تكلا: "أن يجد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زحمة مشاغله، وفى إطار الظروف السياسية الإقليمية والدولية التى يمر بها المجتمع الدولى بأكمله، وقتا كى يهدى وساما لمواطن، رآى أنه يقوم بواجبه الوطنى كما يجب، وعن قناعة.. دون النظر لأى استحقاق، لهو أمر لافت، ويستحق أكثر من التقدير والإجلال والاحترام".