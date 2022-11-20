وزير التنمية المحلية يشهد بدء فعاليات البرنامج التدريبي لـ58 من المرشحين ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم بدء فاعليات البرنامج التدريبي لـ58 من قيادات الإدارة المحلية المرشحين لشغل وظائف رؤساء مراكز و مدن و سكرتيرى عموم و سكرتيرى عموم مساعدين وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية إلي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وابراهيم الشهابي نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة وعدد من سكرتيرى العموم و المساعدين فى المحافظات ومديري ادارة الازمات بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة علي ان هناك نهج جديد اتخذته الوزارة منذ توليه المسئولية بضرورة توفير التدريب العملي والنظري لجميع قيادات الادارة المحلية الجدد قبل تولي المسئولية رسمياً علي أرض الواقع ، مؤكدًا انه سيتم اجراء التقييم لجميع القيادات المرشحة قبل إصدار قرارات تعيينهم وتوزيعهم بصورة رسمية بالمحافظات .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية العمل الميدانى وعدم التواجد في المكاتب لقيادات الادارة المحلية ومتابعة جميع الملفات بالمحليات ومتابعة شكاوى المواطنين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لها وحسن معاملة المواطنين والاهتمام بطلباتهم بما يحقق رضا المواطن عما تقوم به المحليات مع عقد لقاءات بصورة مستمرة مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم .

ووجه اللواء هشام آمنة قيادات الإدارة المحلية بمتابعة الاستعدادات الخاصة بإستقبال فصل الشتاء ومراجعة خطط مجابهته وتقسيم مجموعات العمل وفقاً لخطط وسيناريوهات إدارة الأزمة الموضوعه لذلك مع مراجعة استعداد غرف العمليات والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل الداخلى مع المديريات الخدمية ورؤساء المدن والمراكز وشركات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشاد وزير التنمية المحلية بما حققته مصر من نجاح باهر في استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وخروجه بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة في ظل متابعة دورية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة التفاصيل لتكون شرم الشيخ في أبهى صورة لها أمام قادة العالم وجميع المشاركين من كبار الشخصيات الدولية وجميع الوفود المشاركة في الفعاليات ، كما أشار اللواء هشام آمنة إلى المتابعة الميدانية للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمدينة شرم الشيخ للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع بما ساهم في خروج هذا الحدث الدولى الهام على أحسن وجه بشهادة العالم بالإضافة إلى عناصر ومقومات النجاح التي وفرتها جميع وزارات وأجهزت الدولة من الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية .

وقال وزير التنمية المحلية أن النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية من استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ تعد شهادة نجاح جديدة على قدرة مصر لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية ، مضيفاً : علينا أن نشعر جميعاً بالفخر كمصريين بعد النجاح الذى حققتها الدولة والصورة المشرفة التي ظهرت عليها خلال مؤتمر المناخ والتي كانت حديث جميع الوفود التي شاركت في الفعاليات وكذا وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر حققت العديد من النجاحات على مستوى الملفات الخاصة بالمناخ ضمن فعاليات المؤتمر ومن بينها توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة .

كما وجه اللواء هشام آمنة التهنئة الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء علي النجاح الباهر والعظيم الذي حققته مصر من استضافة قمة المناخ ، مضيفا: مصر دول عظيمة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي نجح في إعادة الريادة للدولة المصرية علي المستوي الاقليمي والدولي في العديد من المجالات والقطاعات .

كما طالب وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية خاصة في المشروعات الخدمية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة ليستفيد منها الموطنين بالمحافظات ، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة المتابعة المستمرة من القيادات لمنظومة النظافة والاهتمام اليومى بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات أولاً بأول خاصة في ظل الاستثمارات والجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة خاصة مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة على أرض محافظات الجمهورية للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمختلف المحافظات .

كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة الاهتمام بمشاركة المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية الجمعيات الاهلية في دعم جهود المحافظات فيما يخص ملف النظافة والاهتمام بالقري والنجوع في هذا الملف وعدم الاهتمام فقط بالمدن والمراكز والأحياء .

كما أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزراء بالاهتمام بالتواصل مع السادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب وعقد لقاءات أسبوعية معهم وإشراكهم في إعداد الخطط الاستثمارية والاقتراحات الخاصة بالمشروعات وتحقيق الصالح العام للمواطنين والوطن .

وأضاف الوزير : لازم نحافظ علي العلاقة الجيدة مع نواب الشعب في اطار الصالح العام والقانون والامكانيات المتاحة لنا .

كما طالب وزير التنمية المحلية بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة من المحافظات الجارى إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لسرعة تنفيذها وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والمدة الزمنية التي حددها .

ووجه الوزير بسرعة توفير الأماكن والمواقع المطلوبة لاقامة الشبكة الوطنية في باقي المحافظات التي ستقام بها وتذليل اي معوقات في ذلك .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و التنسيق المستمر بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة عمل وحدات المتغيرات المكانية والمرور الميدانى من اللجان المشكلة بكل محافظة للتصدى لأى حالة تعدي ومنعها في المهد والإزالة الفورية لها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن وعدم التهاون فى هذا الملف .

كما وجه اللواء هشام آمنة بالاهتمام بالمراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل بها بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تقديم الخدمات بصورة أسهل وأسرع في ظل جهود الوزارة المشتركة مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية للتوسع في تلك المراكز بما يساهم في فصل مقدم الخدمة عن طالبها .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية التفانى في العمل وإنكار الذات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء في العديد من الملفات المهمة بالمواطنين على أرض المحافظات ، مؤكداً على أهمية تحقيق الإنضباط في العمل بدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والاهتمام بتصعيد الكوادر الجيدة والمتميزة التي تتميز بالنزاهة والشفافية ، كما وجه وزير التنمية المحلية بالعمل على رفع الإشغالات بالشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أي اشغالات والتصدى لأى مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية .

كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة خطط رصف الطرق وجودة أعمال الرصف وسرعة رد الشئ لأصله في تلك المشروعات وعدم التأثير على حياة المواطنين وتحركاتهم اليومية وضمان صلاحية الطرق وتوفر عوامل الآمان بها والحفاظ على المال العام .

كما أشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للتوقيات الزمنية وسرعة تذليل أي معقومات تواجه عمليات التنفيذ للإنتهاء منه ودخولها الخدمة مع بداية العام الجديد .

وقال اللواء هشام آمنة ان مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن ومبادرة فريدة من نوعها لم تشهدها دولة في العالم بهذا العدد الكبير من المشروعات والتي ستصل تكلفتها أكثر من تريليون جنيه ولابد ان نشرف ونتابع معدلات ونسب تنفيذ المشروعات والتي ستخدم حوالي ٦٠ مليون مواطن بقري الريف المصري .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات وسيتم استبعاد المقصرين في العمل والدفع بأفضل العناصر في المناصب القيادية المطلوبة مؤكداً أنه لا مكان لأى متخاذل أو متكاسل في أداء العمل بالصورة المطلوبة خلال الفترة الحالية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : مهمتنا صعبة وليست مستحيلة وخدمة المواطن شرف لنا جميعاً .. وعلينا جميعاً تقديم أفضل أداء للمواطنين ونحن علي أعتاب الجمهورية الجديدة والعاملين بالادارة المحلية مسؤلين أمام الدولة لتنفيذ كافة التوجيهات والتكليفات .. واحنا مش جايين نقعد في المكاتب ولازم نشوف الشارع والناس عايزه ايه ونسمع ليها .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية حسن التعامل الجيد مع المواطن والاستماع لشكواه بصدر رحب والعمل علي حلها .

و نوه اللواء هشام آمنة على أهمية العمل الميدانى بالأحياء و المدن و متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى أرض المحافظة و تذليل الصعاب التى تواجههم ، مشددا على ضرورة الاشراف على مشروعات الخطة الاستثمارية المنفذة فى نطاق الوحدات المحلية اضافة الى المشروعات القومية المنفذة فى نطاق المركز و المدينة و الحى ، والتنسيق مع الوزارات المركزية لحل أى عوائق لتنفيذ المشروعات المنفذة من خلالهم.

و شدد وزير التنمية المحلية على مديرى الأزمات فى المحافظات بضرورة الإسراع فى إبلاغ الوزارة بأى مشكلات و أحداث طارئة ، و أن يتم تدارس جميع السيناريوهات المختلفة لمواجهة الازمات ، على أن تقوم الادارة المركزية للازمات بالوزارة بإعداد تقرير شهرى عن الإجراءات التى تم اتخاذها، لمعالجة أى قصور فى مواجهة أى طارئ.

وطالب اللواء هشام آمنة المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات بالإبتعاد على الروتين والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات التى يعانى منها المواطن ، و التعاون مع كافة أجهزة المحافظة التنفيذية و مديريات الخدمات بها و التشبيك بينهم لتحسين الخدمات و حل مشكلات المواطنين ، لأننا جميعاً مهمتنا نخدم المواطن المصرى فى كل المحافظات .

ووجه وزير التنمية المحلية بالاهتمام باللقاء الاسبوعى للمواطنين ، ليكون هناك لقاء أسبوعى ثابت لرئيس المركز أو المدينة أو الحى ، لسرعة حل المشكلات و عدم رفعها إلى المحافظ هلال لقائه الأسبوع أيضا مع المواطنين

وشدد الوزير على حسن معاملة المواطنين لأن رئيس المركز و المدينة والحى هو ممثل الدولة ورضا المواطن عن الاداء الحكومي يبدأ من الادارة المحلية ، و طالب اللواء هشام آمنة ، المرشحين لتولى مناصب قيادية بالمحافظات بضرورة الاهتمام بالارتقاء بمنظومة النظافة فى نطاق المدينة التى سيعمل أرضها ، و دعم فرق الانتشار السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن والمديريات الخدمية الأخري.

وأكد الوزير علي ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لردع أى منحرف و اتخاذ الإجراءات اللازمة و تنفيذ القوانين بكل حزم ، مطالبا بحسن إختيار مساعديهم وإبعاد أى عناصر فاسدة أو غير منضبطة فوراً والاهتمام بأجهزة الحماية المدنية و التنسيق معهم لسرعة التعامل فى اى حوادث ، وشدد الوزير على أهمية التنسيق أيضا مع الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى و القطاع الخاص و المشاركة المجتمعية لتتكامل مع أجهزة الدولة بالمحافظات لدعم الجهود المختلفة التى تقوم بها الدولة و تحسين الخدمات و تلبية احتياجات المواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال كلمته علي ضرورة تضافر كافة الجهود التنفيذية بالمحافظات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة مع الجمهورية الجديدة التى تعمل أجهزة الدولة على تنفيذها، و قال اللواء أحمد راشد أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين و طلباتهم يساهم فى تحقيق رضاهم، و هو أحد أهداف القيادة السياسية مثمنا دور وزارة التنمية المحلية فى دعم الخدمات وتوفير البرامج والدورات التدريبية لكوادر الادارة المحلية بجميع المحافظات وفي جميع التخصصات .

وأوضح المحافظ ان خدمة المواطنين شرف لنا جميعاً ولابد ان نبذل أقصي جهد في خدمة المواطن وسرعة الاستجابة لمصالح المواطنين .

وخلال اللقاء أكد الدكتور عصام شعت رئيس قطاع المحليات بوزارة التنمية المحلية أن القيادات المحلية هى عصب الخدمات الحكومية فى المحافظات ، و أن المحليات هى الوسيلة الأساسية لتنفيذ رؤى الحكومة لدعم التنمية فى المحافظات .

و استعرض د. شعت التحديات السياسية و الاقتصادية و التكنولوجية و الشعبية التى تواجه العمل فى المحليات و التى تقوم الوزارة بالتعامل معها و تدريب العاملين بالمحليات على التعامل معها و تحويلها إلى نقاط مضيئة تساهم فى الحصول على رضا المواطنين.