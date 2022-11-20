مميش: مصر ستكون مركزا هاما فى مجال الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأضاف مميش أن مصر ستشهد تطورا كبيرا جدا فى مجال الهيدروجين الأخضر وسيطبق ذلك فى مجال السفن، مؤكدا أننا يجب أن نكون قادرين على استيعاب السفن العملاقة التى ستدخل الموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة، الأمن المائى المصرى: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة" التى نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية بحضور مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد والمشرف على المركز الدكتورة مى مجيب.

وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا وتمتلك قناة السويس التى تمثل أهم مجرى ملاحى عالمى، مشددا على أن أمن المياه يمثل موضوعا حيويا فى الاقتصاد القومى المصرى، حيث يعبر القناة 22 ألف سفينة سنويا.

وقال إن منطقة قناة السويس ستكون قلب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وستشهد الآونة المقبلة مشروعات هامة فى مجال المياه والبحار.

ولفت إلى أن حجم التجارة العالمية الذى يأتى من قناة السويس فى ازدياد دائم، وهذا يؤكد أن المصريين قادرون على التنفيذ، وأن مصر قادرة على الريادة عالميا.

ولفت إلى أهمية مشروع قناة السويس عالميا وأن الفكرة كانت مصرية، بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتخطيط والتنفيذ كان مصريا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات تمكنها من سيادة المنطقة والعالم.

وأوضح أهمية تطبيق سياسة الاقتصاد الازرق، مشيرا إلى أننا فى مصر أقوياء جدا فى هذا الصدد.

وأضاف أن قضية المياه تمثل تحديا ويرتبط بالجوانب الاقتصادية والسكانية وبجوانب عديدة، ومصر مستعدة لمواجهة التحديات فى مجال المياه، وأشاد الفريق مهاب مميش بمكتبة الإسكندرية ودورها الوطنى.

من جانبه، أكد الدكتور على الدين هلال المفكر السياسى أهمية قضية المياه قضية حيوية وهامة، لافتا إلى ضرورة وجود أساليب عديدة نعتمد عليها فى خفض الطلب وزيادة العرض فى ما يخص المياه.

ودعا إلى استخدام أساليب جديدة تقلل من استخدام المياه وتوفرها، ومنها الاتجاه إلى تخلية مياه البحار وإيجاد آبار جديدة للمياه وغيرها من الوسائل.

وأكد على ضرورة قضية المياه كونها تمثل موضوعا هاما جدا وبعض جوانبه يحتاج الى حوار فنى مستقل فى جوانب معينة.

وتحدث أستاذ القانون الدولى محمد شوقى العنانى عن قضية الأمن المائى، مشيرا إلى أهمية موضوع الماء وارتباطه بالحياة.

وقال إن الحياة والحضارة فى مصر دائما ما ارتبطت فى مصر بالمياه، مدللا على ذلك بمقولة هيرودوت "مصر هبة النيل ".

وتطرق إلى الحديث عن القوانين الدولية المتعلقة بالانهار وإقامة المشروعات عليها وما يرتبط بها من نتائج.. كما تناول موضوع التسوية السلمية للنزاعات الناجمة عن الأنهار ودول المنابع والمصب.