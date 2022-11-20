وزير التنمية المحلية: مصر حققت نجاحا باهرا باستضافة COP27

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن مصر حققت نجاحا باهرا فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، وخروجه بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة، فى ظل متابعة دورية من الرئيس عبد لفتاح السيسى لكافة التفاصيل.





وقال وزير التنمية المحلية، فى تصريح، اليوم الأحد، إن المتابعة الميدانية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمدينة شرم الشيخ؛ للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع ساهم فى خروج هذا الحدث الدولى الهام على أحسن وجه بشهادة العالم، بالإضافة إلى عناصر ومقومات النجاح التى وفرتها جميع وزارات وأجهزت الدولة من الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية.

وأضاف أن النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية من استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ تعد شهادة نجاح جديدة على قدرة مصر لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، داعيا إلى الفخر بعد هذا النجاح الذى حققته الدولة والصورة المشرفة التى ظهرت عليها خلال مؤتمر المناخ، والتى كانت حديث جميع الوفود التى شاركت فى الفعاليات وكذا وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر حققت العديد من النجاحات على مستوى الملفات الخاصة بالمناخ ضمن فعاليات المؤتمر، ومن بينها توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

وأوضح أن مصر دولة عظيمة تحت قيادة الرئيس السيسى، الذى نجح فى إعادة الريادة للدولة المصرية على المستوى الاقليمى والدولى فى العديد من المجالات والقطاعات.