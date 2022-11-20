فى يومهم العالمى.. وزيرة التضامن: 5.6 مليون طفل يستفيدون من «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - وشددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصرى رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصرى عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.

وقالت الوزيرة، إن تناول وزارة التضامن الاجتماعى لقضية حقوق الطفل، يأتى من منظور متكامل يجمع ما بين الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا صالحا منتجا لأسرته ومشاركا فى تنمية مجتمعه ووطنه.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى، بصفتها إحدى الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الأطفال، معنية بتوفير أقصى رعاية ممكنة للأطفال فاقدى الرعاية، مع تأمين شبكات أمان اجتماعى للأطفال فى أسر أولى بالرعاية أو تحت خط الفقر مع الحرص على تنميتهم صحيا وتعليميا وثقافيا، هذا مع التعامل البناء فى قضايا العدالة التصالحية مع الأطفال فى تماس مع القانون، وتأهيل وتمكين من لديهم أى نوع من الإعاقة، ومع توجيه وتدريب القائمين على رعاية الأطفال، سواء كانوا الأسر الطبيعية أو الكافلة، أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بسبل التربية الإيجابية وبسياسات حماية الأطفال من جميع أشكال الإهمال والإساءة والعنف، هذا واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا يرصد الجهود والخدمات المقدمة للأطفال فى مصر، وهى كالتالى:

برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل ومواجهة سوء التغذية

وأولت وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما واسعا بالطفل بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام فى عامين من عمره، وأطلقت برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل كإحدى آليات تحسين الوضع التغذوى للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكى والبدنى للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن.

ويشهد البرنامج توسعا كبيرا مع زيادة تأثيره لينفذ على مستوى جميع المحافظات لأسر تكافل وكرامة التى لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين لكل أسرة أو طفل واحد لأم حامل تماشيا مع سياسات تنظيم الأسرة التى وصل إجمالى عدد المستفيدين من برنامج الالف يوم إلى 87,700 مستفيد بنهاية أغسطس 2022.

وتتلخص المزايا التى يوفرها البرنامج بإتاحة سلة من الأغذية الغنية للسيدات الحوامل والمرضعات لأكثر من 17008 أسرة تبلغ قيم السلة 80 جنيها من أسر تكافل وكرامة فى محافظات أسيوط – سوهاج – قنا باشتراط زيارة الوحدة الصحية شهريا لمتابعة الحمل للسيدة الحامل ومتابعة النمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال.

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

وانطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، تم إطلاق البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والذى يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى صدقت عليها مصر فى عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذى ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمى وزيادة إنتاجيته.

ويقوم البرنامج القومى على أربعة مكونات أساسية، وهى تطوير البيئة الفزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية، وضع منهج نموذجى للحضانات، بناء قدرات مقدمى الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعى، والتشبيك مع منظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.

ومن ضمن نتائج البرنامج أن تم تدريب 4,750 من الميسرات والكوادر الفنية و1100 من الادارة التنفيذية، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة إجمالى 3700 فصلا، كما تم وضع منهج نموذجى لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وأيضا تم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر، وتم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات، والحقيبة التنفيذية للقائم على إدارة الحضانات، ودليل للمراجعة الداخلية وللتقويم الذاتى لدور الحضانات.

27 ألف حضانة.

ويبلغ عدد الحضانات للأطفال 27,300 ألف حضانة، وقد عملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعى القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات، ويبلغ عدد أندية الطفل 370 نادى على مستوى الجمهورية.

برنامج التربية الأسرية الايجابية

وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بالطفولة وأهمية دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم على السلوكيات الصحيحة، صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان "التربية الإيجابية.. مشاركة" على أن تكون اللجنة معنية بتعزيز وتعميم قضايا التربية الأسرية بهدف رفع الوعى المجتمعى بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التى لديها أطفال فى الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.

وفى هذا الشأن، تم تأهيل 4,000 رائدة اجتماعية استهدفت حوالى 500 ألف أسرة لتعريفهم بأساليب التربية الإيجابية، كما تم تدريب 150 من أساتذة الجامعات و12 ألف من طلاب الجامعات كمرحلة أولى بهدف نقل التوعية للشباب بمجتمعاتهم المحلية، هذا بالإضافة إلى تدريب 6000 من مشرفات الحضانات ومراكز الطفل لتوعية 1.200.000 من الأمهات والآباء.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشجيع العمل التطوعى ومشاركة الشباب فى أنشطة نشر الوعى بسبل التربية الأسرية الإيجابية، ومن خلال الاعلام تم تنفيذ مسلسل "أهل الحتة" على منصات التواصل الاجتماعى ووصلت أعداد المشاهدة إلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وتم إنشاء مرصد اعلامى لقياس تداول الرسائل الإيجابية فى التعامل مع الأطفال أو فى حسن تنشئتهم فى الأفلام والبرامج والاعلانات.

برنامج تكافل وكرامة

من خلال برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة»، بلغ عدد الأطفال المستفيدين5,600 مليون طفلة وطفل بما يشمل 340 ألف طفل من ذوى الإعاقة، وتبلغ تكلفة التمويل الموجه للأطفال تحت برنامج تكافل وكرامة 6,9 مليار جنيه سنويا.

ويمنح كل طفل تحت مظلة برنامج «تكافل» عائدا شهريا طبقا للفئة العمرية، فيمنح لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيها شهريا و80 جنيه لكل طفل فى المرحلة الابتدائية و100 جنيه للطفل فى المرحلة الإعدادية، و140 جنيها فى المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعى.

ويتم تطبيق مشروطية الصحة للأطفال تحت سن 6 سنوات حيث إنه مطلوب من الأسرة إجراء على الأقل 3 زيارات للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال ووزنهم والتحقق من اكتمال تطعيماتهم، بالإضافة إلى التحقق من الصحة الإنجابية للأم، أما الأطفال فى سن الدراسة فهناك شرط إلحاقهم بالتعليم وضمان انتظامهم فى المدارس بما لا يقل عن 80% حضور يومى للمدارس.

تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والغذائية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

وفى إطار تكافؤ الفرص التعليمية تم إعفاء 5.5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية: ابتدائى واعدادى وثانوى، من دفع المصروفات الدراسية حيث إن أسرهم مدرجة ببرنامج تكافل وكرامة، هذا بالإضافة إلى دفع مصروفات الطلاب غير القادرين من غير المستفيدين من البرنامج بإجمالى 160 ألف طالبة وطالب.

وبالتنسيق مع وزرة التموين والتجارة الداخلية، يتم توفير دعم تموينى ودعم خبز عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ليتم استخراج بطاقات تموين للأسر، حتى يتسنى لها الاستفادة من الدعم الغذائى إلى جانب الدعم النقدى، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، يتم توفير دعم رعاية صحية لأسر تكافل وكرامة عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة بكافة مراحلهم العمرية.

مواجهة زواج الأطفال وكافة أشكال العنف من خلال برنامج "وعى"

ويأتى برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية ليعمل على تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية الخاطئة التى من شانها التأثير سلبا على تنمية الطفل والأسرة، فمنها ما يخص الأطفال مثل صحة الأم والطفل، وختان الإناث، وزواج الأطفال، ووقف الاتجار بالبشر، ومحاربة الإدمان والتعاطى، هذا بالإضافة إلى الموضوعات التى تخص النساء بما يشمل محو الأمية، والصحة الإنجابية للأم، وتعزيز دور المرأة فى الاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادى.

وقد تصدت الوزارة لقضية زواج الاطفال، حيث قام البرنامج بتنفيذ حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانونى 18 سنة بإجمالى عدد 1.6 مليون اسرة مستفيدة منهم 90% من المناطق الريفية.

كما قامت الوزارة بتنفيذ مناهضة العنف ضد النساء بعنوان "حملة 16 يوم لوقف العنف ضد المرأة" تشمل التوعية ضد كافة اشكال العنف الأسرى، ووصل عدد المستفيدين إلى 600 ألف أسرة مستفيدة ويمثل 60% منهم من المناطق الريفية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من حملة "بالوعى... مصر بتتغير للأفضل" فى 4 محافظات بالوجه القبلى، وتم الوصول إلى 100 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الصحة والانجابية والتمكين الاقتصادى.

الأطفال ذوى الإعاقة لهم الأولوية فى الخدمات

اهتمت وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما خاصا بالطفل ذى الإعاقة انطلاقا من منظور حقوقى يقوم على وصول الحقوق لمستحقيها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وتتعدد الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة، فتنظم إدارة التسجيل والتوجيه استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، والبطاقة تتيح لهم الحصول على كافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد البطاقات الصادرة بالمرحلة الأولى والثانية للأطفال ذوى الإعاقة 123,157 بطاقة حتى الآن.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعى خدمات تأهيلية للأطفال ذوى الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 18 سنة، واستفاد منا ما يقرب من 62,000 طفلة وطفل من خدمات حضانات الإعاقة ومشروع تأهيل حالات الشلل الدماغى وخدمات تنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد أسرى، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم وتأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.

وتقوم مؤسسات التثقيف الفكرى بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية فى الفئة العمرية بين 8-18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل.

وجرى توزيع أجهزة تعويضية للطلاب تصل إلى 4100 جهاز تعويضى وأدوات مساعدة، بالإضافة إلى 2,400 لاب توب مجهز جارى توزيعهم على الطلاب ذوى الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوى والجامعات.

وتبنت وزارة التضامن الاجتماعى أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، أما مركز التوجيه النفسى فهو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية ويقوم باستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة.

رعاية أولاد مصر من الأيتام وفاقدى الرعاية الأسرية

رعاية وتمكين أبناء مصر من الأيتام ومن الأطفال معلومى أو كريمى النسب هى من مهام الوزارة الأساسية سواء من خلال الرعاية المؤسسية أو من خلال منظومة الأسر البديلة والكافلة.

والجدير بالذكر أن الوزارة تتشارك مع الجمعيات الأهلية المتخصصة فى رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم سبل رعاية ودعم نقدى شهرى يستهدف 420 ألف من الأطفال فاقدى الوالدين أو فاقدى الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم فى مؤسسات رعاية الأطفال.

ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصرى، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.

وتتبع الوزارة توجهات الدولة فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%.

وتم توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، وجارى تسليم الشقق اليهم، مع مراعاة المساهمة فى تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب "أبناء مصر" الذى تم فتحه فى بنك ناصر الاجتماعى.

الرعاية البديلة

كان اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالأطفال من فاقدى الرعاية الأسرية جزء مكمل لدورها فى منظومة الطفولة، حيث دائما ما تؤكد الوزارة على أن الأسرة هى البيئة المثلى لتنشئة الطفل وفى هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانا بأن البيئة الأسرية هى الأمثل لتنشئة الأطفال، وقد أعدت الوزارة بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه الوزارة أكثر من حوار مجتمعى لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون وذلك فى محاولة من الوزارة للاتجاه نحو "لامأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

كما تعمل الوزارة على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى يقيم بها الأطفال والتوسع فى تيسير إجراءات كفالة الاطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قدر عدد الاطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر حافله منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 18 ألف طفل.

وبلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون فى 481 مؤسسة رعاية.

منظومة العدالة التصالحية للأطفال فى تماس مع القانون

وفى ضوء اهتمام الوزارة بتطوير منظومة عدالة الأطفال الذين هم فى تماس مع القانون، فقد حرصت الوزارة على التأكيد على استهداف العمل مع الشركاء على تحويل هؤلاء الأطفال من المسار الجنائى إلى المسار التصالحى لاسيما فى حالة ارتكاب مخالفات أو جرائم بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال فى نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، كما تم العمل على تطوير ودعم منظومة دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم فى تماس أو نزاع مع القانون بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

وقد وتطوير عدد منها من حيث البنيه التحتية، والتشريعات واللوائح الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى والفنى لها، كما أنه ولدعم منظومة عدالة الاطفال فقد تم الانتهاء تقريبا من اعداد منظومة الكترونية لمكاتب المراقبة الاجتماعية والبالغ عددها 252 مكتبا وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها.

كما قامت الوزارة باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال فى نزاع مع القانون.

كما تم إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة لتقديم منهجية إدارة الحالة وتقديم بعض الخدمات والتدخلات للاطفال الذين هم فى احتياج لها.

التعامل مع 19 ألف طفل بلا ماؤى

ظاهرة الأطفال بلا مأوى تتضمن أطفال الشارع، وأطفال تم التخلى عنهم ذويهم، الاطفال المشردين وتقوم الوزارة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بلا مأوى من خلال العمل على جذبهم من الشارع عن طريق 17 وحدة متنقلة تم تجهيزها بالألعاب وشاشة لعرض الافلام الكرتونية وبعض نماذج مؤسسات الرعاية وتوفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيلهم عن طريق تنظيم برامج وأنشطة مختلفة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما عملت الوزارة على رصد الأسباب التى دعت إلى تواجد الاطفال بالشارع، من خلال إدارة الحالة حيث يتم التواصل مع أسر هؤلاء الأطفال لتقديم الخدمات اللازمة لهم، واستخراج أوراق ثبوتية لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكذا وزارة التربية والتعليم لدمجهم فى المدارس وإذا لم تكن أسرهم موجودة أو ليست مؤهلة، يتم إيداع الأطفال فى دور رعاية تابعة للوزارة، لتقديم سبل الحماية والرعاية لهم وإعادة تأهيلهم وبالتوازى يتم العمل على الأسرة، من خلال التدخلات المختلفة عبر برامج الوزارة.

كما جرى التعامل مع أكثر من 19 ألف طفل فى الشارع حيث إن ظاهرة أطفال بلا مأوى، ترتبط بالوضع الاجتماعى داخل الأسرة منهم من تم دمجه مع أسرته، حيث تم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء وأسرهم وتوفير معاشات أو مشاريع صغيرة وفرص عمل، ومنهم من تم استقباله بدور الرعاية الاجتماعية حيث تم التشبيك مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأبناء المتواجدين بالمؤسسات ودمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل فى بعض الشركات والمصانع الشريكة مع الوزارة فى التأهيل والتشغيل للفئات الأولى بالرعاية.

تدخلات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لوقاية الأطفال والمراهقين من التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة



تمثل برامج وقاية الأطفال من المخدرات حجر الزواية فى عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى؛ وتؤكد الدراسات العلمية أن برامج الوقاية للأطفال فى المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة هى أساس إرساء دعائم الوقاية بالمجتمعات.

واستهدف الصندوق توعية هذه الفئة من خلال برامج تعزز من المهارات الحياتية للأطفال وتنمى قدراتهم على التواصل والتفكير المنطقى واحترام الآخر ومواجهة المشاعر السلبية وضغط الأقران الذى يمثل أحد أهم أسباب التعاطى لدى الأطفال والنشء وهى جميعها مهارات أساسية لترسيخ قدرات الأطفال على رفض المخدرات؛ بالإضافة إلى الرد على المفاهيم المغلوطة بشأن المخدرات وتصحيح هذه المفاهيم لديهم.

ويعتمد الصندوق على مناهج عمل تفاعلية تعتمد على أساليب فنية وأدبية وأنشطة رياضية لترسيخ رسائل الوقاية بطرق جذابة غير مباشرة.

وفيما يلى أهم الأنشطة التى قام بها الصندوق لحماية الأطفال والنشء من المخدرات منذ بداية عام 2022:

​- تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل 6300 مدرسة و800 مركز شباب لتفنيد المفاهيم المغلوطة عن التدخين والإدمان باستخدام أساليب جديدة وألعاب تفاعلية فكر ولون - قصص حكى أنت البطل - السلم والدخان.

- تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية وتناولها لقضية التوعية بالمخدرات على ضوء المستجدات الحديثة التى طرأت على المشكلة، لاسيما وأن آخر تطوير تم فى المناهج للتوعية بالقضية كان فى عام 2014.

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- وعلى مستوى المناطق المطورة بديلة العشوائيات: فقد تم تنفيذ العديد من المهرجانات الخاصة بالأسرة والطفل لتفنيد المفاهيم وطرق الاكتشاف والحماية من التدخين والتعاطى باستخدام أحدث الأدلة التدريبية الأسرة القوية حيث تم تنفيذ 30 مهرجان وورش عمل باستهداف أكثر من 5000 طفل.

-​ وعلى مستوى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة: فقد تم تنفيذ العديد من ورش العمل للأطفال باستخدام الأساليب الغير مباشرة من ورش الحكى وألعاب السلم والدخان داخل 650 قرية.

- ​وعلى مستوى الإعلام: فقد تم تنفيذ حملة إعلامية بمشاركة النجم العالمى محمد صلاح شاهدها مايقرب من 22 مليون مشاهد على وسائط التواصل الاجتماعى.

- ​كما حصلت حملة "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية المراهق بمخاطر المخدرات على المركز الثالث فى جائزة الإبداع الفنى لمسابقة دبى لينكس,

- ​وعلى صعيد تقديم المشورة والخدمات العلاجية، فقد قام الخط الساخن 16023 بتقديم خدمات المشورة لأسر 3305 مراهقا قاموا بالإتصال لطلب المشورة والإرشاد.

​كما قام الصندوق بتقديم خدمات العلاج لعدد 1700 مراهق على مستوى المراكز العلاجية التابعة والشريكة على مستوى الحجز الداخلى والعيادات الخارجية.