البابا تواضروس يطلق أول موقع إليكترونى لمسار العائلة المقدسة بـ7 لغات

جدة - نرمين السيد - أطلق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم أول موقع الكترونى لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجول بالواقع الافتراضى "VR " وبسبع لغات لجميع النقاط التى مر عليها السيد المسيح برفقة السيدة العذراء ويوسف النجار داخل مصر.





يتضمن الموقع الذى يعمل بتقنية الـVR التى تتيح امكانية زيارة الأماكن المباركة لمسار العائلة المقدسة فى مصر افتراضيا ورؤية كل تفاصيلها، اضافة إلى صور متنوعة وعروض بالفيديو ومعلومات مفصلة عن كل نقطة بلغات سبعة هى " العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والايطالى والإسبانية والروسية".

وقال ناصر صبحى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر المباركة" إن المؤسسة تهدف إلى دعم مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بجانب ما تقوم به الدولة من جهد لتطوير البنية التحتية حول النقاط فى 8 محافظات وأن للمجتمع المدنى دور فى هذه المرحلة بعد إفتتاح عدة نقاط من المسار.

وأضاف أن أول هدف للمؤسسة الدعاية لمسار العائلة المقدسة، موضحا مدى حرص المؤسسة على أن يكون الموقع الالكترونى ناطق بسبع لغات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين حول العالم وأن يحتوى الموقع على التصوير بتقنية الواقع الافتراضى" VR " لكى يجذب الشباب والأطفال داخل مصر وخارجها لزيارة نقاط المسار إلكترونيا ومعرفة كل ما يحتويه.

وتابع قائلا، إن الهدف الثانى للمؤسسة هو المساهمة فى تنمية المجتمعات المحيطة بنقاط المسار عن طريق تدريب المقيمين حول كل نقطة على حرف يدوية تدعهم للحصول على فرص عمل تخدم صناعة السياحة وأيضا تدريبهم على كيفية التعامل مع السائحين لرفع من مستواهم الاقتصادى وتحد من هجرتهم خارج محافظاتهم.

وأشار إلى أنه من المعروف أن مسار العائلة المقدسة هو منتج سياحى تنفرد به مصر وحدها عن دول العالم لأن السيد المسيح لم يزور أى دولة بعد فلسطين دولة الميلاد إلا مصر.

ويعد مشروع إحياء المسار واحد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة بهدف وضع مصر على خريطة السياحة الروحية لجذب أفواج سياحية من كل انحاء العالم،وتنمية نقاط المسار الممتدة من شمال سيناء حتى أسيوط بصعيد مصر.