متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسى لقطر

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس السيسى، فور الوصول الشيخ عبد الله بن حمد آل ثانى نائب أمير دولة قطر. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس لحضور افتتاح كأس العالم لكرة القدم، تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة، التى تربط بين مصر وقطر.

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