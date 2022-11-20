«نبنى حضارة طبية».. الرعاية الصحية تنظم الملتقى السنوى الثالث 26 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - يرعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حفل إطلاق الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمقرر انطلاقه تحت شعار"نبنى حضارة طبية .. فى الجمهورية الجديدة "، وذلك من داخل ساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، يوم 26 نوفمبر الجارى.





ويأتى ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، من محافظة بورسعيد، والتشغيل الرسمى لها فى 26 نوفمبر 2019.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه ينطلق الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية هذا العام تحت شعار "نبنى حضارة طبية.. فى الجمهورية الجديدة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء الصحة العرب والأفارقة، من داخل معبد الكرنك بالأقصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمقرر انطلاقه يوم 26 نوفمبر الجارى، لافتًا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل، وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية فى أقل من 10 سنوات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يسلط الضوء على كافة الإنجازات التى شهدها قطاع الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل فى مصر على مدار 3 سنوات.

وأضاف السبكى، أن الملتقى السنوى الثالث الهيئة سوف يحتفى بالتجربة المصرية الناجحة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى خطوة غير مسبوقة بتاريخ مصر الحديث، لإبراز هذا الإنجاز الفريد، وإبراز ما حققته المنظومة من كفاءة عالية، وما حققته من عائد صحى وإنسانى ضخم للغاية على المنتفعين.

وتابع: أن الملتقى السنوى الثالث سيتم انطلاقه بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، والجهات الدولية، ورؤساء هيئات الصحة العربية، وكبار الخبراء والمتخصصين فى مجالات الرعاية الصحية بالدول العربية والعالم، وكبار أساتذة الطب فى مصر، وشركاء النجاح من المستشفيات الخاصة وشركات صناعات الأدوية، كما سيتم تكريم رموز عمل الرعاية الصحية بالملتقى، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحى الشامل.

واستكمل، أن الملتقى سيشمل العديد من الجلسات التفاعلية، أهمها (التأمين الصحى الشامل: فرص غير متناهية للاستثمار فى القطاع الصحى)، (الرعاية الصحية الحكيمة أو الرعاية الصحية القائمة على القيمة "Value-Based Health care")، (مستقبل الرعاية الصحية فى العالم .. فرص وتحديات)، وذلك فضلًا عن إقامة العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية على هامش فعاليات الملتقى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة نوعية فى قطاع الرعاية الصحية بمصر، ويؤسس لمرحلة جديدة من بناء نظام رعاية صحية قوى وفعال ومطابق للمعايير العالمية، لافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.