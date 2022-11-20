قرى المنوفية تتنفس حياة كريمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفق "حياة كريمة" فيجرى تنفيذ 1243 مشروعا فى مركزى أشمون والشهداء فقط، بينها 40 مشروعا لمجمعات زراعية تم الانتهاء منها بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات تبطين الترع البالغ عددها 84 نحو 69%.

وتم تنفيذ 19 مشروع كبارى رى و64 مشروعا للشباب والرياضة ، و104 مشروعات فى الصرف الصحى و150 بقطاع المياه.

وفى السياق ذاته تحولت قرية رملة الأنجب بأشمون إلى قرية نموذجية بفعل حياة كريمة، حيث تم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 670 مترا، والانتهاء الكامل من المركز الطبى على مساحة 700 متر، والانتهاء بنسبة 100%من بناء المجمع الزراعى لخدمة الفلاحين.