بالأسماء.. البابا تواضروس يرسم 11 مطرانا بالكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - حضر الصلوات والترقية، أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة ومجموعة كبيرة من أبناء الكنيسة.

وصلى قداسة البابا القداس الإلهى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم وعقب انتهاء فصل الإبركسيس أقيمت صلوات رسامة المطارنة الجدد.

شارك فى صلوات القداس.. من الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس للكنيسة، ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، بينما امتلأت الكاتدرائية بكهنة وأراخنة وشعب الإيبارشيات التى نال أساقفتها رتبة مطران.

وأشار قداسة البابا فى كلمة قصيرة ألقاها قبل بدء صلوات الرسامة، إلى أن الآباء الأساقفة الذين سينالوا رتبة مطران لهم فى خدمة الأسقفية أكثر من ثلاثين سنة، قاموا خلالها بالرعاية والافتقاد وتعبوا كثيرا فى عملهم.

وفسر قداسته مفهوم الترقية قائلا: "الترقية فى الكنيسة معناها مزيد من الخدمة والمحبة والاتضاع والوداعة، فأرقى درجة فى الخدمة الكنسية هى غسل الأرجل، وفقا للنموذج الذى قدمه لنا السيد المسيح يوم خميس العهد".

والآباء الذين نالوا رتبة مطران اليوم، هم أصحاب النيافة:

الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو، بمحافظة أسيوط.

الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والأشمونين، بمحافظة المنيا.

الأنبا أغابيوس مطران دير مواس ودلجا، بمحافظة المنيا.

الأنبا توماس مطران القوصية ومير، بمحافظة أسيوط.

الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس.

الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط.

الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، بمحافظة قنا.

الأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا.

الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا.

الأنبا يوسف مطران جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقطت صور تذكارية لقداسة البابا مع الآباء المطارنة الجدد ثم صور لكل مطارنة المجمع المقدس، تلتها صورة لأعضاء المجمع المقدس المشاركين فى الصلوات، وسط أجواء روحية غلفتها مشاعر السعادة والفرحة التى سيطرت على المشاركين فى صلوات القداس.

وفى عظة إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثانى من شهر هاتور، تكلم قداسة البابا عن أهمية الأذن فى حياة الإنسان، مشيرا إلى الآية "من له أذنان للسمع، فليسمع" (لو 8: 8) الواردة فى إنجيل القداس، والتى تتكرر فى الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر هاتور، وهى آية تحوى دعوة لنا أن نسمع سمعا روحيا.

وألمح قداسته إلى أنه فى الأحد الأخير من هاتور تقدم لنا الكنيسة نموذجا سلبيا وهو "الشاب الغنى" الذى فشل فى أن يسمع، ثم يبدأ شهر كيهك وخلاله يأتينا النموذج الإيجابى من خلال القديسة العذراء مريم التى بشرها الملاك فسمعت له وأطاعته، لذا يمكن أن نطلق على صوم الميلاد أنه صوم إصلاح الأذن.