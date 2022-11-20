عميد الدعوة بالأزهر: المنظمات المتطرفة تستقطب الأطفال لتنفيذ مخططات مشبوهة

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية، أن المنظمات المتطرفه تسعى لاستقطاب الأطفال الصغار الذين لا يحملون سوى نقاء الفكر وبراءة الفطرة لتأجيج مشاعرهم نحو العنف ليكونوا أداة سهلة فى أيدى تلك المنظمات لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة.





جاء ذلك خلال محاضرته فى دورة التيارات الفكرية المعاصرة للطلاب الوافدين من دول "أفغانستان والعراق وسوريا ونيجيريا وتشاد وباكستان"، والتى تحمل عنوان "تجنيد المنظمات الإرهابية للأطفال". وأشار الدكتور أحمد حسين، إلى أن جميع المنظمات والجماعات الإرهابية، التى تعتمد العنف طريقا لفرض أيدولوجياتها، التى تعتمد على استخدام الأطفال فى أعمالهم الإرهابية، بدءا من الدعاية والترويج وانتهاء بأعمال الانتقام والتفجير؛ ساعدها على ذلك عدة عوامل، من أهمها: وسائل التواصل الاجتماعى وحالة العوز المادى، الذى تعيشه بعض البلدان الفقيرة التى تنتشر فيها الجماعات الإرهابية. وأضاف، أن سهولة إقناع هؤلاء الأطفال واستدراجهم يتم عن طريق الإغراء المادى، موضحا أن تجنيد الأطفال جرمته القوانين الدولية فضلا عن الديانات السماوية واعتبرته عملا لا يتصل بالأخلاق ولا بالكرامة الإنسانية. وفى ختام المحاضرة ناقش الدكتور الحضور واستمع إلى انطباعاتهم ورؤيتهم لموضوع تجنيد المنظمات الارهابية للأطفال وفقا لما يحدث فى بلدانهم.

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