نقيب الأشراف: الرئيس السيسي أعاد للصعيد تاريخه الحضاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بنجاح قمة المناخ التي عقدت على مدار الأيام الماضية بمدينة شرم الشيخ، بحضور العديد من القادة والرؤساء بمختلف دول العالم.

وقال نقيب الأشراف، خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة، إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم قمة المناخ cop27، بمدينة شرم الشيخ، يعد تأكيدًا على أن مصر هي محور رسالة السلام والمحبة والتنمية لكل الإنسانية.

وتابع نقيب الأشراف:"أتوجه بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، الذي يوافق الـ 19 من نوفمبر كل عام، وأدعو المولى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ورفع اسم مصر عاليا.

وقال نقيب الأشراف:"أود أن أبعث برسالة حب وتأييد ودعم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ويجب علينا جميعا الالتفاف حوله لاستكمال مسيرة التنمية، مشددا على أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا منذ توليه المسئولية بتنمية وتعزيز المشاريع القومية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للمواطن المصري على أرض الواقع، وتقديم الخدمات اللازمة له، مثل "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ولفت إلى أن منطقة الصعيد، حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع بفضل قيادته الحكيمة أن يُعيد لمنطقة الصعيد تاريخها الحضاري، عبر افتتاح العديد من المشروعات القومية منها على سبيل المثال وليس الحصر"شركة أسيوط لتكرير البترول، والمنطقة الصناعية بمحافظة الأقصر، وكوبرى البلينا العلوى على السكة الحديد بسوهاج، والمرحلة الأولى من محور ديروط الحر بمحافظة أسيوط"، وغيرها من المشروعات.

وتابع:"أؤكد على وقوفنا الكامل صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التقدم والرقي، وأدعُ الله المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع".

حضر الحفل، محافظ سوهاج السابق الدكتور أيمن عبد المنعم، ورئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، و نقيب المحامين عبدالحليم علام، و نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والشاعر الغنائي جمال بخيت، والنائب مصطفى بكري، واللواء أحمد قدري أبوحسين، والدكتور أحمد عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن بالقاهرة والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، واللواء سيد عبدالعزيز.