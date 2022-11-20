القوى العاملة تعلن عن أسماء القائمة رقم 102 من مستحقات عمالة مصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 102 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 190 عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. وقالت "الوزارة"، إن المستحقات بلغت 909 ألفاً و33 دولار أمريكي، بما يعادل 6 ملايين و 673 ألف جنيه مصري تقريبا. .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، الدائمة بمتابعة كافة مستحقات المواطنين المصريين في الأردن، وجاء في البيان الصحفي، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحتي "الفيس بوك" الخاصة بالوزارة وبالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان: