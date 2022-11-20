رئيس الوزراء يتابع مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء/ أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من مشروعات تستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالي الغربي، وذلك سعياً لجعلها أكثراً جذبا للعمران والتنمية، واستغلالا لما تتمتع به تلك المناطق من مقومات وامكانات، تجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف التوافق على الخطوات المختلفة الخاصة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي، وفق أسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم من أعمال تتعلق بالبنية الأساسية والمرافق بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وكذا المخططات المقترحة لاستخدامات الأراضي بها، والأنشطة المختلفة المقرر إقامتها على تلك الأراضي، وذلك بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة الواعدة، وبما يدعم جهود الدولة فى تنمية مناطق الساحل الشمالي والغربي.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التوافق على الحدود النهائية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ أوجه التنمية المستهدفة لتلك المنطقة، مع التأكيد على أهمية تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية المدينة، وكذا العمل على تعزيز دور سكان وأهالي المنطقة فى عمليات التنمية التي من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات، هذا إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة بالمنطقة، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطني تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.