وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي قرارًا وزاريًا رقم 4597 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة د. طايع عبدالطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعضوية كل من : د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار/ سامح سيد مستشار الوزير القانوني، وأ/ يمنى ياسر بمكتب الوزير، وأ/ إبراهيم سعيد حمزة مدير عام نائب رئيس جامعة عين شمس، وأ/ أحمد محمد حسن مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات.

وتختص اللجنة بالتواصل والتنسيق مع اللجان العليا المشرفة على الانتخابات بالجامعات والمعاهد، وإعداد التقارير اليومية والإحصاءات للعملية الانتخابية.