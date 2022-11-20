مؤتمر المناخ.. صورة تذكارية لـ سامح شكرى مع فريق عمل وزارة الخارجية

جدة - نرمين السيد - حرص سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ، على التقاط صورة تذكارية مع فريق عمل وزارة الخارجية المعنى بالعملية التفاوضية والجوانب الموضوعية لمؤتمر المناخ عقب انتهاء جلسة اعتماد قرارات المؤتمر صباح اليوم بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.





واختتمت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس المؤتمر. وأعلن سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ COP 27، الموافقة إقرار نص ختامى يحث على خفض سريع للانبعاثات، إلى جانب صندوق المناخ الأخضر فى الجلسة الختامية لمؤتمر كوب 27.

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