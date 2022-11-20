وزير السياحة الجزائرى: أصدرنا تعليمات لتعزيز تبادل الوفود السياحية مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائرى ياسين حمادى، إن مصر والجزائر تملكان مقومات سياحية تمثل نحو نصف التراث العالمى، مضيفا أنه سيعمل مع نظيره المصرى وزير السياحة والآثار المصرى أحمد عيسى، على تعزيز العلاقات بين البلدين فى هذا المجال.





وأوضح حمادى، أن التعاون الثنائى بحاجة إلى الارتقاء، ليستجيب إلى حجم العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين تاريخيا وأيضا لحجم العلاقات الشخصية المتميزة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعبد المجيد تبون.

وأوضح أن بلاده ستعمل على "لم الشمل" فى كافة الجوانب من بينها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقا كبيرا بين وزراء السياحة العرب خلال الفترة المقبلة.

ونوه وزير السياحة الجزائرى إلى أن السائح العربى صاحب حجم الإنفاق الأكبر فى العالم، معربا عن أمله فى تعزيز العمل البينى لاستقطاب السائح العربى حتى يصير الإنفاق أيضا بينيا.

وحول تعزيز آليات التعاون السياحى بين البلدين، أوضح وزير السياحة الجزائرى ياسين حمادى أنه يتعين العمل على تعزيز التنسيق بين وكالات السفر والسياحة فى البلدين، مؤكدا أنه تم إصدار تعليمات لكافة المتعاملين السياحيين الجزائريين بتقديم كافة المعلومات حول المقومات السياحية للوكالات السياحية فى مصر بهدف تعزيز وزيادة حجم تبادل الوفود السياحية بين البلدين.

واستطرد قائلا إن وزارة السياحة الجزائرية أطلقت بوابة إلكترونية، لتوفير كافة المعلومات عن المسارات السياحية، التى تمتلكها الجزائر والتى تضم 380 مقصدا سياحيا وأكثر من 1140 موقعا سياحيا.

ونوه إلى أن بلاده تعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرة الدخول تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، والتغلب على كافة المعوقات التى قد تعيق تتقل الأخوة المصريين والعرب إلى الجزائر.

وأضاف أنه بصدد دراسة تقديم تسهيلات فى تأشيرة الدخول للسائحين الأجانب خلال انطلاق موسم السياحة الصحراوية فى الجزائر.

وحول آليات تعزيز وحماية الصناعات التراثية والحرفية، أوضح وزير السياحة الجزائرى والصناعات التقليدية ياسين حمادى أن الجزائر سوف تستضيف المعرض الدولى للصناعات التقليدية والتراثية اعتبارا من يوم 24 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر الأسبوع الماضى، للمشاركة فى هذا المؤتمر الدولى، الذى يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافى العربى والدولى من خلال هذه الصناعات والترويج والتسويق للمنتجات الحرفية.