الوطنية للصحافة: cop27 جذبت أنظار العالم وكشفت قدرة مصر على تنظيم الفعاليات

جدة - نرمين السيد - أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المصرية والعربية والعالمية على تغطيتها المهنية رفيعة المستوى لجميع الفعاليات والمناقشات التى دارت داخل قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ COP 27، بحضور نحو 40 ألف مشارك، وأكثر من 3 آلاف من ممثلى وسائل الإعلام المختلفة.





وأكد الشوربجى، أن التغطية الصحفية والإعلامية المتميزة لهذا الحدث العالمى منذ الانطلاق 6 نوفمبر الجارى وحتى اليوم السبت 19 نوفمبر، جعلت الشعب المصرى وجميع شعوب العالم يتابعون باهتمام كل ما دار داخل هذه القمة التاريخية والناجحة.

وأشار إلى إنه منذ انطلاق فعاليات القمة وحتى اليوم تتصدر مصر اهتمامات مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت نجاحات ومكاسب كبيرة ومتعددة للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ولمصر والدول النامية وفى مقدمتها الدول الإفريقية بصفة خاصة لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ.

وقال إن قمة المناخ جذبت أنظار العالم كله إلى شرم الشيخ، وكشفت قدرة مصر الفائقة على تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية الكبيرة، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات والشخصيات والوفود العالمية المشاركة، فضلا عن الاستعداد الكبير سواء على المستوى الفنى بمبادرات متعددة وفى مجالات متنوعة أو التجهيزات لأماكن انطلاق الفعاليات والجلسات وعمليات التأمين والاستقبال للضيوف والوفود المشاركين.

وأضاف رئيس الهيئة: حقق مؤتمر المناخ مكاسب متعددة، أولها يتمثل فى الهدف الرئيسى الذى أعلنته مصر وشددت عليه للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بدلاً من استمرار الوعود فى التعهدات والالتزامات المالية من الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وحصدت مصر عددًا كبيرًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولى ومذكرات التفاهم فى عدة مجالات متعلقة بالمناخ والبيئة من أبرزها الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والمياه، والتى بموجبها تحولت هذه المشروعات إلى عقود فعلية تدخل حيز التنفيذ.

وأوضح المهندس عبد الصادق الشوربجى، أن مصر نجحت فى تسليط الضوء على أوضاع وقضايا إفريقيا فيما يخص قضية التغير المناخى والانتقال الطاقى العادل، وأطلقت عشرات المبادرات المصرية والدولية التى تغطى أغلب مجالات مواجهة تداعيات التغير المناخى والتى تستهدف إنهاء معاناة الملايين فى القارة، فضلا عن إطلاق عدة مبادرات فى مجالات الطبيعة والتنوع البيولوجى وحماية البيئة والمشروعات الذكية الخضراء والانتقال المستدام للغذاء والزراعة والعمل المناخى وغيرها، كل ذلك من أجل مشروعات التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ووجه التهنئة القلبية للرئيس وللحكومة ولجميع مؤسسات الدولة وللشعب المصرى العظيم على النجاحات والمكاسب الكبيرة التى حققتها مصر من تنظيم هذا الحدث العالمى الكبير، والذى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر استعادت مكانتها الدولية والإقليمية التى تستحقها وتسير وفق محددات الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.