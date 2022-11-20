وزير البترول يترأس وفد مصر المشارك فى قمة الفرنكفونية بتونس

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الوفد المصرى المشارك فى القمة 18 للمنظمة الدولية للفرنكفونية، المنعقدة حاليا فى جزيرة جربة التونسية، بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.





وأوضحت وزارة البترول- فى بيان، اليوم الأحد، أن المهندس طارق الملا التقى مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بحضور سفير مصر لدى تونس السفير إيهاب فهمى، حيث نقل وزير البترول والثروة المعدنية رسالة تحية وإخاء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، متضمنة دعم مصر الكامل للإصلاحات التى يقودها الرئيس التونسى قيس سعيد، كما عبر الملا عن جزيل شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، التى يحظى بها الوفد المصرى منذ وصوله إلى أرض تونس الشقيقة. على جانب آخر.. التقى وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث طلب نقل خالص تحياته إلى الرئيس السيسى، كما أشاد بالاستضافة المصرية لمؤتم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ بكل كفاءة واقتدار، وأبدى اهتماما كبيرا بالوقوف على ما أسفرت عنه المفاوضات الجارية حاليا فى هذا المضمار، متمنيا أن تنتهى فى أسرع وقت ممكن بما يحقق مصلحة كافة الأطراف.

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