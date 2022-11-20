المفتى: مصر تتقدم فى كل المجالات رغم الظروف الصعبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "ينبغى أن تعود مصر بسواعد أبنائها المجاهدة وبعقولهم المبدعة إلى ما أراده الله تعالى منها ومن أبنائها كأحد أهم الصروح المنتجة للحضارة الإنسانية".

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى ندوة "الشباب وتحديات العصر فى ظل الجمهورية الجديدة"، التى تنظِّمها جامعة المنوفية، بحضور الدكتور عادل السيد مبارك، رئيس الجامعة.

وأوضح أننا جميعًا نشهد التطور والتقدم الكبير الذى تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة بناء مصر وتحديثها لكى تتبوَّأ المكانة اللائقة بها حضاريًّا وتاريخيًّا وعمرانيًّا، مشيرًا إلى أنَّ مصر تتقدم فى كل المجالات رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، إلا أنَّ أصحاب الأجندات المتطرفة لا يعترفون بالأوطان، ويقولون إنه حفنة من ترابٍ عفن، كما يدعون أن الشريعة غائبة، والحقيقة هى أن الشريعة لم تَغِبْ أبدًا عن مصر.

وتابع: "هناك وعى صحيح، ووعى فاسد.. واحترام التخصُّص هو أحد أهم أدوات بناء الوعى الصحيح"، ناصحا الطلاب والطالبات بأن يدركوا حجم التحديات المتلاحقة، ومن أهمها معركة الوعى، وطالَبهم بالحرص على خدمة بلدهم.

وأكد أن الدين هو أهم شىء عند الشعب المصرى، ومن هنا استهدفت الجماعات الإرهابية استغلالَ العاطفة الدينية لدى الشعوب، كما حاولت إحداثَ شرخٍ فى العلاقة بين العلماء والحكَّام مدعية، بأنَّ مصداقية العلماء فى كونهم ضد الدولة، مع أن الحقيقة أن العلماء الحقيقين هم مَن يقفون فى مصلحة الدولة.

وشدد المفتى على أننا نواجه تحدياتٍ كبيرةً فى سبيل بلوغ الغاية والهدف الذى نسعى لتحقيقه، منها: تحديات اقتصادية وتحديات تكنولوجية وتحديات علمية، لكن أكبر التحديات التي أراها تواجهنا هو تحدى بناء الوعي الصحيح الذى ندرك به طبيعة المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصر الآن، وندرك بها أيضًا طبيعة التحديات التى تواجه مصر وطبيعة التحولات والصراعات التى يموج بها العالم من حولنا، وبغير بناء الوعى على أعلى مستوى من الإدراك فسوف نظلُّ نراوح مكاننا والعالم يتقدم من حولنا نحو الأمام.

وأوضح مفتى الجمهورية أن طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر والتحديات التى تواجهها فى سبيل حركة البناء والإعمار والتحديث التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى تتطلب منَّا جميعًا اليقظة والتكاتف والاتحاد والالتفاف حول القيادة السياسية والاعتصام بحبل الله تعالى حتى ننهض بوطننا مصر إلى ما نرجوه له من خير وتقدم ورخاء.

وأشار إلى أن الآمال المعقودة على شباب مصر الواعدة كثيرة وكبيرة، فهى كثيرة لأنها تشمل جميع المجالات كافة، والمجالات العلمية خاصةً التكنولوجيا منها، والصناعية والزراعية والاقتصادية، فمصر الآن لم تترك بابًا من أبواب البناء والتنمية والتحديث إلا ولجته، ولا أقول طرقته، مؤكدًا أنها آمال كبيرة من حيث قيمتها العظمى وما يُنتظر منها لبناء مستقبل مصر وحضارتها، فالشباب هم أمل الأمة المصرية بعقولهم المبدعة وعلومهم العميقة وبسواعدهم البنَّاءة وبهمتهم العالية وبعطائهم اللامحدود سوف تتقدَّم مصر إلى الأمام، وكلنا أمل أن يكون شباب مصر على قدر التحديات التى تواجه الوطن، وعلى قدر الآمال التى تعقدها مصر على أبنائها.

وتابع المفتى: "وعلى شبابنا أن يعى جيدًا أنه على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه بقدر ما هو مستهدف من قوى الجهل والظلام التى تهدف إلى هدم الوطن بهدم شبابنا، والتى تريد أن تُضعف عزيمة الشباب إمَّا بإشاعة العادات الرذيلة التى تؤدى به إلى دوامة الإدمان أو الإباحية، أو بنشر الأفكار المتشددة التى تجعل من شباب الوطن سهامًا منطلقة فى صدره أو خناجر مغروزة فى ظهره. ولا شك أن التطرف الدينى والإرهاب هو أخطر شىء يستهدف الشباب فى هذه المرحلة".

وشدَّد على ضرورة أن ننتبه جميعًا إلى أهمية قضية الوعى عمومًا، والوعى لدى الشباب بشكل خاص، لأنَّ الجماعات التى تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تبلغ غايتها أبدًا وعقول شبابنا محصنة بالفكر الدينى الصحيح وبالعقيدة الوطنية التى لا تهتز أبدًا؛ لذلك يجب على شبابنا أن يكونوا فى أعلى درجات الحيطة والحذر من الاستماع إلى هذه الترَّهات التى يردِّدها أعداء الوطن، وأن يتحلَّى بالوعى تجاه هذه الدعوات المشبوهة.

وقال إنَّ المرحلة التى تمرُّ بها مصر الآن هى بحق مرحلة جهاد لا تقل أهميةً ولا خطورةً عن المعارك المصيرية العسكرية التى واجهت مصر فى العهود السابقة، بل لا أبالغ إن قلتُ إنَّ المعركة الآن أشمل وأخطر؛ لأنه فى المعارك السابقة كان العدو محددًا وواضحًا بالنسبة لنا، وكانت أهدافه واضحة ومحددة؛ من أجل ذلك خُضنا أشرس المعارك وانتصرنا عليه، لكننا الآن نواجه عدوًّا يَصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى دُعَاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها، قلتُ: يا رسول الله! صِفْهُم لنا؟ قال: "هُمْ مِن جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسِنتِنا")، قلتُ: فما تأمرنى إنْ أدركنى ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم".

ولفت المفتى النظر إلى أنه ينبغى أن نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع اللهُ هذه الأمةَ على الضَّلالةِ أبدًا"، وقال: "يدُ اللهِ على الجماعةِ، فاتَّبِعوا السوادَ الأعظمَ، فإنه من شذَّ شذَّ في النَّارِ". لذا، ينبغي أن نعلم أن فكر هذه الجماعات المتطرفة لا يمثِّل فكر جموع المسلمين ولا سوادهم الأعظم، بل هو فكر شاذ عن إجماع الأمة وعن سوادها الأعظم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذَّر أن نشذَّ عن الجماعة، وأن نتبع شوارد وشواذ الأفكار المتشددة، فقد روى الترمذى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يد الله مع الجماعة"، وله من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يجمع أمَّتى"، أو قال: "أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة"، وكل فكر يخالف فكر جماعة للمسلمين ويكفرهم ويشتت شملهم فهو فكر ضال ينبغى الحذر منه.

وأوضح أنه إذا تأملنا فى مفردات وأدبيات الفكر المتطرف عند هذه الجماعات نجد أنه عبارة عن إعادة إنتاج لفكر الخوارج القدامى، الذين رفعوا السيف على جماعة المسلمين واستحلوا دماء الصحابة بنفس الدعاوى التى يروجها جماعات العنف الآن، ونحن نرد عليهم بالكلمة الخالدة لشهيد فكر الخوارج الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه "كلمة حق أُريد بها باطل".

وأوضح أنَّ الحاكمية مبنية على أساس أننا لا نتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، فالقول بالحاكمية حق، لكنه أُريد به باطل من أننا لا نتحاكم إلى شرع الله تعالى. كيف وكل تشريعاتنا مبنية على الدستور الذي ينصُّ صراحةً على أنَّ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مخاطبًا الشباب: "وأنت أيها الشاب تستطيع أن ترد جميع أفكار هذه الجماعات الضالة إلى ذلك العنوان الجامع الذى وضعه الإمام على رضى الله عنه، كلمة حق أُريد بها باطل".

وشدَّد على أنَّ هذه المرحلة تتطلَّب منا أن نتكاتف جميعًا، وأن يكون همنا هو الهم الكبير: كيف نُعيد بناء مصرنا الحبيبة على قواعد جديدة من الفكر الوسطي والانفتاح على العالم بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي ترسخ للتعاون الإنسانى، مع الحفاظ على قيمنا وعلى ثوابتنا وعلى عقيدتنا؟ كيف نُثبت للعالم أجمع بشكل لافت كما فعل أجدادنا وأسلافنا أنَّ الإسلام هو دين يحب الإنسان أيًّا كان هذا الإنسان، ويحب الخير لجميع البشرية، ويسعى للعمران والبناء ولا يرفع سلاحًا إلا دفاعًا عن النفس، نريد أن نبرز للبشرية إسلام الحضارة والرقى لا إسلام العدوان وسفك الدماء.

وقال مفتى الجمهورية: "إن المسؤولية العظيمة التى تُناط بشباب مصر فى هذه المرحلة العصيبة التى تمرُّ بها مصر يتطلَّب منهم بذل كثير من المجهود، وصرف الهمة إلى تحصيل العلوم، فالأمم لا تنهض إلا على الأسس والمعايير العلمية ولننظر إلى الثورة العلمية والتكنولوجية التى يشهدها العالم الآن وليسأل نفسه أين نحن منها".

واختتم كلمته بالتأكيد على أنَّ الثقة بمؤسسات الدولة المصرية، سواء أكانت مؤسسات علمية أو مؤسسات دينية أو غير ذلك، أمر مهم جدًّا لمسيرة البناء الوطنى، ينبغى أن نعيد بناء جسور الثقة بين الشباب وبين مؤسسات الدولة، فشباب اليوم هم قادة المستقبل.