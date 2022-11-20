مجلس الوزراء يعلن التوافق على الحدود النهائية لمدينة رأس الحكمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من مشروعات تستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالى الغربى، وذلك سعيا لجعلها أكثرا جذبا للعمران والتنمية، واستغلالا لما تتمتع به تلك المناطق من مقومات وامكانات، تجعلها مقصدا سياحيا عالميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

وأضاف أن اجتماع اليوم، يستهدف التوافق على الخطوات المختلفة الخاصة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالى، وفق أسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما جرى من أعمال تتعلق بالبنية الأساسية والمرافق بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وكذا المخططات المقترحة لاستخدامات الأراضى بها، والأنشطة المختلفة المقرر إقامتها على تلك الأراضى، وذلك بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة الواعدة، وبما يدعم جهود الدولة فى تنمية مناطق الساحل الشمالى والغربى.

وتابع المتحدث أنه خلال الاجتماع جرى التوافق على الحدود النهائية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ أوجه التنمية المستهدفة لتلك المنطقة، مع التأكيد على أهمية تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية المدينة، وكذا العمل على تعزيز دور سكان وأهالى المنطقة فى عمليات التنمية التى من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات، هذا إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة بالمنطقة، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطنى تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.