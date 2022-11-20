وزير التعليم العالي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للعام الجامعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا رقم 4598 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2022 / 2023 برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي البحث العلمي، ود. طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية مقررًا للجنة .

و تضم اللجنة في عضويتها كل من نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وممثلًا عن الجامعات الخاصة عضوًا، وأحد أعضاء سكرتارية مكتب الوزير أمينًا للجنة.

وتتولى اللجنة العليا تحكيم مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2021 / 2022، طبقًا للمعايير الموضوعة من اللجنة السابقة، وتختص اللجنة أيضًا بالتنسيق والتواصل مع الجهات الأخرى لتنفيذ الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد ووضع الخطة العامة للعامة 2022/2023.

‏ويسري هذا القرار حتى 31/7/2023، على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة العليا في بداية العام الدراسي سنويًا لمراعاة التمثيل الدوري للجامعات في اللجنة العليا.