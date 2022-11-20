محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى نشر الفكر الدينى الوسطى، بعيدا عن المغالاة أو التطرف، موجها الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف؛ على القوافل الدعوية التى تأتى إلى المحافظة.





جاء ذلك لدى استقبال المحافظ، أعضاء قافلة الأزهر الدعوية؛ التى وصلت اليوم الأحد، إلى مدينة العريش. وتضم القافلة 16 عالما أزهريا، وداعيتين، من أعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، برئاسة الدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية. وقال الحديدى أن أعضاء القافلة سيقومون، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، بعقد ندوات توعوية بالمساجد ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، إلى جانب إلقاء خطبة الجمعة بمساجد المحافظة الكبرى.

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